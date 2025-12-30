El grupo de Aqualandia y Terra Mítica recupera el nivel de ingresos previo a la pandemia

A pesar de tratarse de actividades al aire libre, los parques de ocio fueron uno de los negocios del sector turístico que se vieron más duramente golpeados durante la pandemia. Y, al contrario que los hoteles, que lograron rehacerse rápidamente, también les ha costado más recuperar el nivel de ingresos que tenían antes de la llegada del coronavirus, aunque, finalmente, ese momento ha llegado.

Así lo reflejan al menos las cuentas del grupo Playa y Cielo SL, la sociedad con la que la familia del empresario de origen francés Georges Santa Maria agrupa sus negocios turísticos en la Costa Blanca y que incluyen, entre otros, Aqualandia, Mundomar y Terra Mítica.

Un grupo que cerró el año 2024 con una facturación consolidada de 44,8 millones de euros, tras crecer un 14,8 % en el ejercicio. Una cifra muy próxima ya a los 45 millones que anotó en 2019, hasta la fecha su mejor año, según los datos del Registro Mercantil.

Un hito que los propios responsables de la compañía destacan en su informe de gestión, en el que también destacan las perspectivas de crecimiento que tiene el negocio, ante el crecimiento que experimenta el sector turístico en Benidorm.

Un joven disfruta de una de las atracciones de Aqualandia. / DAVID REVENGA

Además, también apuntan a una mejora de la rentabilidad gracias, entre otros aspectos, a la apuesta por las nuevas tecnologías, que "ha hecho que los clientes gestionen las reservas de hotel o las compras de entradas de manera directa a través de plataformas web, reduciéndose el peso de las ventas por el canal clásico a través de agencias o touroperadores".

Por negocios

En este sentido, si se mira la facturación individual de las distintas sociedades que componen el grupo, se observa que Aqualandia -que incluye también las cifras obtenidas por Mundomar- se mantiene como el negocio que mayores ingresos y más beneficio aporta a los Santa Maria, con más de 20 millones de euros de facturación y 5,2 millones de beneficio, lo que supone una rentabilidad de más del 25 % sobre la cifra de ventas.

Por su parte, Terra Mítica facturó 15,9 millones de euros y logró reducir considerablemente sus números rojos, que la firma sigue arrastrando debido a las amortizaciones que debe realizar de la inversión sobredimensionada que supuso su puesta en marcha. Sin esta carga, el resultado operativo de parque temático también sería notablemente rentable.

Por último, el hotel de Terra Mítica aportó otros 9,4 millones de euros al conglomerado, de acuerdo con estas mismas fuentes.

En cualquier caso, el resultado final del conjunto del grupo también es considerable. El año pasado el beneficio consolidado alcanzó los 3,5 millones de euros, lo que supone multiplicar por seis los 575.000 euros que anotó en 2023.

Una de las montañas rusas de Terra Mítica. / DAVID REVENGA

A lo largo del año, las diferentes divisiones de Playa y Cielo emplearon a 422 personas, 28 más que en el año anterior.

Destaca también el elevado nivel de solvencia del grupo, que cerró 2024 con un patrimonio neto de casi 164 millones de euros, mientras la deuda a largo plazo con las entidades de crédito se redujo hasta los 26,3 millones de euros, mientras que los préstamos a corto plazo sumaron otros 23,7 millones de euros.

Unificación

En el terreno societario, hace unas semanas el Grupo Santa María decidió unificar en una misma sociedad la gestión de Aqualandia y Mundomar con la propiedad de los terrenos, que hasta ahora permanecían separadas en dos compañías distintas, aunque ambas bajo control del mismo holding empresarial.

En su día, Georges Santa Maria apostó porque Aqualandia España SA fuera la compañía responsable de la construcción y gestión del parque acuático, mientras que la propiedad de los terrenos se dejó en manos de Inmobiliaria Monte Benidorm SA, que cobraba un alquiler por el derecho de superficie.

De esta forma, se dejaba la puerta abierta a que pudiera instalarse otro negocio en los terrenos que inicialmente no se ocuparon. Sin embargo, con la expansión del parque, finalmente, Aqualandia y Mundomar ya se extienden por los 470.000 metros propiedad de la inmobiliaria, con lo que ya no tiene sentido esta división.