Los hoteles de Benidorm registran una ocupación del 92 % para Nochevieja, la más alta de la Comunidad

Con la previsión en la mano, los hoteles de la provincia de Alicante rozarán el lleno esta Nochevieja. La celebración del fin de año es un gancho que atrae tanto al turista internacional como al nacional y Hosbec ha hecho públicos los datos de última hora de las reservas. Con una planta hotelera abierta a más del 80% de su capacidad, la ocupación para la última noche de 2025 ronda cerca del 90 % de media en toda la Comunidad Valenciana. Desde la patronal, esperan, además, que los datos puedan mejorar levemente, pues tras el episodio de lluvias de los últimos días, la previsión meteorológica apunta sol y tiempo seco.

Del grueso de las aproximadamente 120.000 plazas operativas, Benidorm es el destino más demandando con un 92 % de reservas confirmadas en estos momentos. Desde Hosbec, explican que "una de las características más señaladas de esta noche tan especial es la fidelidad y la antelación de las reservas para Nochevieja. Muchos clientes, familias, grupos de amigos dejan su reserva formalizada para el año siguiente en su hotel favorito para garantizarse una nochevieja inolvidable".

Las previsiones para el resto de la Costa Blanca son porcentualmente más bajas, en concreto se sitúan en el 86 %, mismo dato que la provincia de Valencia. Para la provincia de Castellón, la ocupación se sitúa en el 85%, lo que extiende las buenas previsiones por todo el territorio de la Comunidad.

Porcentaje de reservas en los hoteles de la Comunidad Valenciana por destinos. / Fuente: Hosbec

Todo el terrirorio

El interior también arroja buenos niveles de ocupación, pues está en torno a esa media del 90 %. Este porcentaje es el que se desprende también para la ciudad de València, donde se detecta un importante volumen de reservas de última hora tanto de turistas nacionales de proximidad como de los internacionales que suponen el 60% del mercado. La localidad valenciana destaca, de nuevo, por ser uno de los destinos urbanos más demandados para pasar el último día del año.

El sector hotelero de la Comunidad Valenciana espera cerrar, pues, con esta Nochevieja "un año para no olvidar que, seguramente, entrará en el top de los mejores años turísticos vividos hasta la fecha". Hosbec subraya que los "resultados son la combinación de una fortaleza admirable, del trabajo de los miles de profesionales de esta industria y de desarrollar una ambición responsable, recordando que el éxito real no está en batir récords, sino en consolidar con serenidad y rigor la excelencia de nuestro modelo y el beneficio del turismo para toda la sociedad".