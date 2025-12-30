Lefties empieza a vender electrodomésticos

Es de las marcas del universo Inditex que más crece y es, consecuentemente, una de las que más quiere hacer crecer el grupo. Con este telón de fondo, no extraña que el gigante fundado por Amancio Ortega la haya elegido para probar suerte en un segmento en el que solo se había adentrado, tímidamente, Zara Home: el de los electrodomésticos. Lefties los ha empezado a vender a través de una alianza con la marca española Create.

La cadena estrechamente vinculada a Zara ha estrenado este año su línea Lefties Home, gama que, a partir de este diciembre, incorporará tostadoras, hervidores de agua, cafeteras o espumadoras de leche. Es la fabricante de estos productos, Create, la que ha anunciado el acuerdo este martes, explicando que es una apuesta sobre todo 'online', pero que también estará disponible en nueve puntos de venta físicos.

"Para Create –valora la firma en un comunicado– esta colaboración supone un nuevo hito dentro de una trayectoria marcada por alianzas estratégicas con marcas y proyectos vinculados al 'lifestyle', el diseño, la hospitalidad y el retail, donde el objetivo ha sido siempre el mismo: democratizar el diseño y transformar objetos cotidianos en piezas con propósito". Esta empresa madrileña ha cerrado acuerdos de colaboración parecidos con Barbie o la marca de cosméticos Gisou.

"Nos entusiasma formar parte de esta nueva etapa del grupo Inditex, aportando nuestra mirada para redefinir la forma de habitar los espacios y rodearnos de objetos que no solo cumplen una función, sino que también construyen una experiencia estética y emocional", apunta el consejero delegado de Create, Luis Monserrate, en este documento.

Planes de crecimiento para Lefties

Create es una marca con apenas un lustro de vida, que tiene sede en Madrid y centro logístico en Valencia. Factura 25 millones de euros anuales (con datos de 2023 ofrecidos por la propia empresa) y vende en toda Europa. Lo hace sobre todo a través del canal 'online' aunque tiene una tienda propia en Madrid y ha conseguido hacerse un hueco en El Corte Inglés.

En el caso de Inditex, esto supone abrir otra línea de ingresos a una Lefties que crearon, en origen, para dar salida a excedentes de Zara y que se ha convertido en los últimos años en una palanca de crecimiento para ellos. El consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, ha ido explicando en sus últimas presentaciones de resultados que está probando el formato en nuevos mercados más allá de España, Portugal, Italia o México, donde la marca crece cómodamente. Entre sus planes está, por ejemplo, llevarla a Reino Unido, el país de nacimiento de Primark, una clara competidora.

"Nuestro objetivo es encontrar el hueco de Lefties dentro de Inditex, ofrecer una oferta completa y convertirnos en la marca 'lifestyle' del grupo", razonaban fuentes de la compañía al medio especializado 'Modaes' el pasado mayo. Estos planes pasan por llegar, este 2026, a Francia, Países Bajos o Alemania, además del Reino Unido.