Esto es lo que vas a pagar a partir de 2026 si vas de Alicante a Cartagena por autopista

Con la llegada del nuevo año, la actualización de precios es una situación en la que se van a ver inmersos los usuarios. Este martes 30 de diciembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal para 2026. Así, a partir del 1 de enero del año que viene, las tarifas subirán entre un 3 y un 5 %, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

En el caso de la provincia de Alicante, se dan dos casos muy diferentes. Por un lado, cabe recordar que el tramo de la AP-7, conocida como segunda circunvalación de Alicante, mantiene su gratuidad desde hace más de año. Así, los conductores que cojan esta vía entre El Campello y hasta su conexión con Monforte podrán seguir disfrutando de la carretera sin tener que rascarse el bolsillo. Sin embargo, los que realizan desplazamientos desde la bifurcación de la autopista a la altura de Catral para ir a Cartagena tendrá no solo que pasar por caja, sino que ver como su recibo sube entre un 4,68 % si gozan de alguna bonificación o de un 5,86 %, si no hay subvenciones.

En la actualidad, el peaje se distribuye en tres puntos. El coste varía si es temporada baja o alta. La primera es para los conductores habituales y los meses que no son verano ni Semana Santa. El precio es de 2,75 euros para los turismos; 9,70 euros para vehículos pesados como furgonetas o remolques y de 6,20 euros para camiones. En temporada alta, es decir de junio a septiembre, el coste sube hasta los 4,85 euros por trayecto para turismos y 5,65 y 6,90 euros para los pesados.

Tarifas vigentes en la AP-7 Alicante-Cartagena de 2025 / Fuente: Ausur

Si se suman los aumentos de 2026, se comprueba que el peaje en el arranque del año se situará en 2,88 euros para los coches si disfrutan de algún descuento y a 2,91 euros. Para el verano, las tarifas alcanzarán los 5,08 euros para conductores de turismos que se acojan a alguna bonificación y 5,13 euros.

La actualización de las tarifas aplicables afectan también en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. Así como, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) —R- 3/R-5; R2; R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)—, tendrán en 2026 un incremento del 2 % para todas las categorías de vehículos. Además, el Ministerio ha decidido mantener la gratuidad vigente en las autopistas de SEITT en el horario comprendido entre medianoche y las 6 horas, todos los días del año.