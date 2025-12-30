El Puerto de Alicante adjudica a una filial de Indra el nuevo control automatizado de pasaportes

La Autoridad Portuaria de Alicante ha adjudicado a la mercantil Sistemas Informáticos Abiertos, del Grupo Indra, el contrato de suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los nuevos equipos automatizados para el sistema europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), conforme al convenio realizado entre Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad.

El importe de adjudicación asciende a 1.215.752,36 euros y el plazo global de ejecución del contrato será de 36,5 meses.

Este proyecto supone un salto tecnológico en la gestión de los flujos de pasajeros de terceros países en el puerto de Alicante, mediante la implantación de quioscos de autoservicio, puertas automatizadas de control de pasaportes, puestos de control asistido y equipamiento biométrico de última generación, todo ello integrado con los sistemas de la Policía Nacional y el sistema central europeo EES.

La terminal de pasajeros del ferry. / INFORMACIÓN

La previsión es que el sistema esté plenamente operativo en 2026, una vez completada la instalación, las pruebas y la entrada en funcionamiento del EES en el ámbito de la Unión Europea.

Cofinanciación europea

La inversión en estos equipos y en su mantenimiento forma parte del marco de apoyo de la Unión Europea a la modernización y digitalización del control de fronteras exteriores del espacio Schengen. El proyecto cuenta con cofinanciación europea a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IFGV), lo que permite a la Autoridad Portuaria de Alicante acometer esta modernización con un menor esfuerzo de recursos propios.

Desde la Autoridad Portuaria se subraya que esta actuación refuerza la seguridad, mejora la agilidad en los controles y consolida a Alicante como una puerta de entrada con el norte de África segura y eficiente al espacio Schengen, alineada con las políticas europeas de gestión inteligente de fronteras.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, ha destacado que la adjudicación de este contrato "sitúa al Puerto de Alicante en la vanguardia tecnológica del control fronterizo, gracias al compromiso conjunto de las instituciones españolas y al decidido respaldo financiero de la Unión Europea". Asimismo, ha remarcado que la puesta en servicio del sistema "mejorará la experiencia de los viajeros internacionales y reforzará la seguridad en un enclave estratégico para la movilidad marítima del Mediterráneo".