Así será la nueva terminal que conectará el Puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo de ferrocarril

La futura terminal intermodal del puerto no sólo será un importante reclamo para atraer nuevas rutas marítimas hasta Alicante, con las que el recinto aspira a incrementar su peso dentro del sistema portuario español. También supondrá una infraestructura estratégica para que la provincia pueda sacar el máximo provecho posible al Corredor Mediterráneo de ferrocarril, que está llamado a convertirse en una de las principales arterias por las que circularán las mercancías de todo el litoral sur español hacia Europa y viceversa.

La gran ventaja de este tipo de instalaciones es la de permitir un rápido intercambio de la carga entre el barco o el camión y el ferrocarril, lo que recorta los tiempos de transporte y, sobre todo, los costes y las emisiones que produce esta actividad. Algo fundamental, sobre todo ante el impulso que desde las instituciones comunitarias quieren dar a la descarbonización de la economía.

A este respecto, el Puerto de Alicante corría el riesgo de quedar descolgado de esta infraestructura por tener una red ferroviaria anticuada, que solo permite la circulación de trenes de ancho ibérico frente al ancho internacional que utiliza el corredor, y por tener una terminal demasiado pequeña, con la que es imposible armar los convoys de 750 metros que suponen el estándar internacional y que hacen que este medio de transporte sea realmente competitivo.

Para solventarlo era imprescindible un acuerdo con la concesionaria de la terminal pública de contenedores, TMS, ya que la nueva terminal intermodal ocupará parte de los terrenos que abarca esta concesión en el muelle 21, además de un buen tramo del muelle 19.

Más de 65.000 metros

La Autoridad Portuaria encargó en su día un informe a la consultora Civis para analizar otros dos posibles emplazamientos, pero ninguno permitía alcanzar las dimensiones requeridas para los convoys. Solo la denominada alternativa 3 cumplía con todos los requisitos.

Esquema que muestra las distintas fases en que se construirá la nueva estación intermodal. / INFORMACIÓN

De esta forma, la nueva dotación ocupará una superficie de 65.247 metros cuadrados, de los que 47.796 corresponden a la propia terminal y otros 18.483 se destinarán a almacenamiento, con una capacidad para albergar casi 2.200 contenedores. Un espacio que se ubica, además, donde la mercantil XC Business quería construir sus polémicos depósitos de combustible, lo que aleja aún más esta posibilidad.

La nueva infraestructura aprovechará parte del trazado ferroviario que actualmente ya discurre por el recinto portuario que, eso sí, deberá ser electrificado y modernizado. Entre otras cosas, para sustituir las vías actuales por unas de tres raíles que permitan compatibilizar la circulación de trenes de ancho ibérico con los de ancho internacional.

Por su parte, la zona útil de carga y descarga tendrá una longitud de 844 metros, lo que garantiza que se puedan conformar los convoys de 750 metros deseados. Eso sí, todavía habrá que esperar algún tiempo, ya que, al menos según la propuesta de la consultora Civis, las obras se ejecutarían en cuatro fases.

Por partes

En la denominada fase 0 se aprovecharán las instalaciones actuales ferroviarias que discurren casi en paralelo al muelle 21, pero se crearán las dos zonas de almacenamiento previstas: la primera en dos triángulos de terreno ahora sin uso junto a la estación, y la segunda en forma de una franja de 23 metros de ancho que se prolongará durante buena parte del muelle 19.

Plano donde se ven las zonas de almacenamiento que tendrá la estación intermodal del puerto. / INFORMACIÓN

En la fase 1.1 se construirá una nueva vía paralela a la existente y en la 1.2 se realizará una prolongación tanto de esta como de la antigua -que se modernizará- para que ya puedan albergar trenes de hasta 500 metros. Será en la fase 2 cuando se amplíen ambas vías hasta su longitud definitiva, que ya permitirá los trenes de 750 metros.

Una vez que la dotación esté completa, el informe realiza un cálculo de su capacidad máxima, que varía en función del modelo operativo que se elija. Si se decide que la estación intermodal funciones durante diez horas diarias -hace falta una franja nocturna sin actividad para mantenimiento-, la nueva infraestructura podrá procesar unos 200 contenedores diarios o, lo que es lo mismo, unos 74.000 anuales.

Si, por el contrario, se mantuviera la actividad durante 14 horas diarias, esta capacidad aumentaría hasta los 300 contenedores diarios, unos 110.000 anuales.

El coste

El estudio calcula que el coste de construir esta nueva terminal ascenderá a 17,8 millones de euros. Una cantidad a la que habría que sumar otros 5,2 millones de las obras complementarias necesarias, como la instalación del tercer carril en el resto de red ferroviaria del puerto, la electrificación o la mejora de los accesos. En total, unos 23 millones de euros de inversión.

Claro está que se trata solo de una estimación inicial, que habrá que ir ajustando a medida que salgan a licitación los distintos trabajos que hay que realizar.