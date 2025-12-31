¿Cuánto me subirán la tarifa del teléfono móvil y de internet en 2026?

El sector de las telecomunicaciones en España se ha instalado desde hace años en un escenario de intensísima competencia comercial. La permanente guerra de precios la pujanza continuada de operadoras de bajo coste y la aparición de nuevos rivales ha provocado la aparición de un escenario de tarifas medios estancados o a la baja del que se benefician los consumidores.

2026 arranca con anuncios de alzas de precios de parte de las compañías más reconocidas del sector. Las principales marcas de las grandes telecos, las que buscan captar al cliente ‘premium’ y más rentable y las que ofrecen servicios más completos, han confirmado subidas de tarifas que aplicarán en las primeras semanas de enero.

Telefónica, MásOrange y Vodafone España, los tres mayores grupos de telecomunicaciones que operan en el mercado español, han ido comunicado en las últimas semanas a los clientes de sus principales enseñas que ejecutarán subidas de tarifas con el nuevo año. Movistar (Telefónica) aplicará una subida media del 4% a partir de mediados de enero en sus tarifas convergentes, las que combinan varios servicios de manera simultánea (telefónica móvil y fija, datos móviles, fibra y/o televisión de pago). Orange y Yoigo (dos de las principales marcas del grupo MasOrange) aplicarán un alza media de sus paquetes comerciales del 3,8%. Y Vodafone (marca premium de Vodafone España) también aplicará un incremento de sus precios del 3,9% de media.

Movistar mantendrá el precio de su paquete más básico de móvil y fibra, pero aplicará subidas de entre 2 y 3 euros al mes en sus tarifas más completas y también incrementos de 1 o 2 euros extra en algunas prestaciones adicionales (línea adicional, paquete Champions League, paquetes con plataformas de streaming…). Por su parte, Orange aplicará subidas en sus paquetes convergentes de fibra y móvil de entre 1 y 5 euros al mes en la mayoría de los casos y con alzas en algunas tarifas con oferta de televisión que llegarán hasta los 6 euros. Vodafone implementará aumentos de precios de 1 euro al mes en sus tarifas móviles, de 1,5 euros para la oferta de fibra; de entre 3 y 4 euros para los paquetes de móvil más banda ancha; y de 5 euros para los paquetes más completos con varias líneas de teléfono, fibra y TV de pago con varias plataformas de streaming incluidas.

Todas, no. Digi es a todos los efectos el cuarto gran operador del sector teleco en España, y también es la compañía que más crece y la que más clientes quita a sus rivales gracias a su estrategia de precios agresivas y servicios cada vez más completos. La reina del ‘low cost’ en las telecomunicaciones españolas ha vuelto a confirmar que en 2026 no subirá sus tarifas. La compañía mantendrá así otro año más el compromiso con sus clientes de no tocar los precios mientras sigue aumentando las prestaciones de sus servicios.

El negocio de las telecomunicaciones se ha partido en dos en España, con una legión de pequeñas operadoras de bajo coste que rompen el mercado con precios bajos y con un puñado de grandes marcas que pelean por los clientes dispuestos a pagar más por unos servicios de alta calidad y por una oferta más completa, sobre todo en el caso de la oferta de contenidos audiovisuales (de cine y series a los deportes, con el fútbol como gran catalizador). Ahorrar en la factura es el principal motivo que mueve a los clientes a cambiar de compañía de telefonía y servicios de internet, según la encuesta de tendencias de consumo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), y eso hace que las compañías ‘low cost’ mantengan su pujanza y siguen captando más de la mitad de las nuevas altas del sector.

Las grandes operadoras tratan de superar la ola ‘low cost’ por una doble vía: con ofertas más completas y de alto valor (paquetes prémium con consumo de datos ilimitados, contenidos exclusivos ...) que les permiten crecer en el segmento de clientes más rentable y dispuesto a pagar más y también lanzando sus propias compañías con ofertas de bajo coste (Lowi en Vodafone o varias enseñas del universo MasOrange) o con servicios más ajustados (O2 de Teléfónica).

El peso que tienen las compañías de bajo coste en los movimientos de clientes y la necesidad de todos los rivales de no perder comba en la batalla comercial ha instalado al sector en una tendencia deflacionista. Las ofertas con precios de derribo ya sea en el móvil (desde 10 u 11 euros) o en internet en casa (por 20 o 25 euros al mes) siguen siendo muy habituales. Y, de hecho, con carácter general el precio medio de las telecomunicaciones sigue reduciéndose en el mercado español.

“A pesar del alza aplicado por algunas compañías, los datos del sector son positivos para los consumidores: el precio medio de las tarifas más baratas para contratar fibra y dos líneas de móvil ha bajado en 2025 un 4,61%, y en las que también incluyen TV de pago el recorte es del 6,05%. Esto amplía el margen de ahorro para aquellos usuarios libres de permanencia y dispuestos a cambiar de operador”, explican desde el Instituto de Ahorro de la consultora Kelisto.

Según los registros de la CNMC, pese a los picos de inflación de los últimos años y las subidas generalizadas en muchos productos de la cesta de la compra, el precio medio de los paquetes convergentes cuádruples (con servicios móvil y fijo tanto en teléfono como en banda ancha) era a mediados de 2025 de menos de 39 euros al mes, el más bajo desde que empezó a medirse en el panel de hogares hace una década. Y los paquetes quíntuples (incluyen televisión) se comercializaron a un precio medio de 78 euros, y se mantiene estable y con oscilaciones de poco más de un euro desde hace más de un lustro.