Estas son las 6 predicciones sobre IA que hace el Instituto de Inteligencia Artificial

Desde que se fundara el Insituto de Inteligencia Artificial, sus creadores Aurelia Bustos, Andrés Torrubia y Miguel Ángel Román se han convertido en un referente de divulgación y formación en el uso y la aplicación de la inteligencia artificial en su trabajo. Con un enfoque ejecutivo, el centro se ha convertido en una plataforma online y un punto de encuentro de acercamiento al uso de esta tecnología con base en Alicante.

A través de artículos y encuentros, el Instituto ha lanzado sus siete predicciones sobre temas que consideran serán de especial relevancia este 2026. Así el equipo de expertos y reconocidos investigadores señalan en primer término el desarrollo de los "modelos Open Source seguirán acercándose a los propietarios y su uso empresarial crecerá con fuerza".

En segundo lugar, propone estar atentos al hecho de la "consolidación de la IA en producción audiovisual: publicidad, contenidos digitales y escenas de cine". De hecho, estas navidades algunas marcas globales ya han expuesto como valor añadido que sus anuncios se produjeron utilizando herramientas de este tipo. O por citar un ejemplo más local, el caso de la Feria de Xixona.

La tercera predicción es que "los agentes de IA se desplegarán masivamente para automatizar procesos de negocio, aunque la supervisión humana seguirá siendo importante". En este apartado, el 2025 fue un año de grandes cambios aplicadas en las versiones de la operativa de ChatGPT, pero también la de otros como Gemini o NotebookLM de Google.

Aurelia Bustos y Andrés Torrubia, en una iamgen de archivo. / Jose Navarro

Un cuarto punto es la apuesta por ver que "las ciudades comenzarán a adaptarse de forma más clara a la conducción autónoma, que avanzará por fases", según sostienen desde el Instituto de Inteligencia Artificial.

En quinto puesto, el foco se pone sobre la economía. Los expertos se cuestionan: "Si la burbuja financiera de la IA explota, surgirán infinidad de oportunidades de crecimiento e innovación para las empresas que sepan adaptarse".

Por último, señalan que "la ciberseguridad en IA se convertirá en una disciplina crítica y prioritaria". Este ejercicio hemos asistido al cambio de rumbo que ha realizado la Unión Europea y España, por extensión, en materia de defensa, lo que a todas luces incluye necesariamente a este campo. Ganar autonomía frente a la tecnología estadounidense y salvar situciones críticas como la derivada de ataques en los sistemas como ha ocurrido varias veces en la Seguridad Social se ha convertido en una prioridad que, con toda probabilidad, verá su desarrollo este año.

Conclusiones

Además de los nuevos apuntes, el Instituto ha compartido sus conclusiones sobre todos los cambios vividos en 2025. La cronología mensual deja buena cuenta de que el ritmo de aplicación de herramientas con inteligencia artificial se extiende casi a un ritmo vertiginoso. De ese pasado tan reciente, los analistas del IIA subrayan que "2025 marca el fin de la era de la especulación y el inicio de la era industrial".

El principal motivo radica en que la "IA ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertise en una herramienta de productividad real, con impacto directo en la economía global". Desde el centro, que cumple diez ediciones del máster con el que empezaron a funcionar, "su adopción a gran escala ya está transformando el futuro del trabajo en sectores" como la producción audiovisual. En su opinión, la aparición de oportunidades es una evidencia.

Con este escenario, considra que "a partir de ahora, el desarrollo de la IA no depende solo del avance técnico, sino también de límites físicos y factores geopolíticos". Por este motivo, los centros de datos, la energía y las GPUs (unidades de procesamiento gráfico) son las "nuevas leyes que rigen su expansión".