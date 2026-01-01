La edad no perdona: estos son los accidentes laborales más frecuentes entre los mayores de 50 años

El envejecimiento de la población ya es un hecho y el mercado laboral es un fiel reflejo de ello. Sólo en la última década el volumen de ocupados mayores de 50 años se ha disparado un 76 % en la provincia, hasta alcanzar las 283.000 personas.

Esto significa que más de uno de cada tres trabajadores alicantinos -el 36,5 %- supera ya el medio siglo de vida, con todo lo que estos conlleva. En la parte positiva, esto supone un importante capital para las empresas, ya que significa que disponen de un mayor volumen de profesionales experimentados, que acumulan un gran caudal de conocimiento.

Pero la parte negativa es que, por mucho que se quiera, las condiciones físicas no son las mismas que pueden tener los trabajadores más jóvenes, lo que se refleja, por ejemplo, en el tipo de accidentes laborales que sufren y en su gravedad.

La situación ha llamado la atención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que acaba de dedicar un análisis a esta cuestión en el que se analizan las principales causas de siniestralidad laboral entre este colectivo o la duración de sus bajas.

Las más comunes

En este sentido, si se contabiliza el total de accidentes laborales registrados, no se observa una diferencia significativa en la que es la principal causa de estos siniestros: los sobreesfuerzos físicos, que suponen el 29,7 % de todos los partes entre la población trabajadora general, y el 28,2 % entre los mayores de 50 años.

Sin embargo, la situación cambia si se mira la segunda causa más frecuente. En ambos casos son los golpes como resultado de una caída, solo que entre los mayores esta categoría llega a concentrar hasta el 24,6 % de todos los accidentes, mientras que entre los jóvenes sólo suponen un 16,6 %.

Si se va al detalle y se analizan únicamente los siniestros graves y mortales, la situación aún es peor, ya que en este caso las caídas representan hasta el 34,9 % de estos accidentes entre los trabajadores de mediana edad. Sin duda, una circunstancia vinculada con la pérdida de estabilidad y de masa ósea que acompañan al paso de los años y que agrava ese tipo de incidentes a partir de ciertas edades.

Los trabajadores mayores de 50 años ya suponen más de un tercio de los ocupados. / ÁXEL ÁLVAREZ

Otra diferencia importante es la incidencia de los infartos, derrames cerebrales y, en general, otras patologías no traumáticas. Mientras que en el total de ocupados sólo representan el 6,5 % de los accidentes laborales graves o mortales contabilizados el año pasado, entre los mayores de 50 años representan un 21,3 %. Un resultado "esperado", según los autores del informe, "dado que muchos de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares se incrementan según aumenta la edad como consecuencia de los cambios fisiológicos propios del envejecimiento".

En ambos casos, también se aprecian importantes distinciones por sexos. Así, los accidentes graves como consecuencia de caídas son mucho más frecuentes en mujeres, entre las que representan hasta el 48,1 % de los siniestros más serios frente al 32 % entre sus compañeros varones; mientras que con los infartos y derrames se da la situación inversa: son más habituales entre los hombres, con un 23,3 % de todos los accidentes graves que sufren, frente al 12,5 % entre las mujeres.

Bajas más largas

La edad también es un factor a tener en cuenta a la hora de recuperarse de una operación o cualquier enfermedad, lo que prolonga las bajas que sufren los profesionales más experimentados. Según este mismo estudio, la duración media entre los mayores de 50 años alcanza los 47 días, diez más de los que pasan en esta misma situación el conjunto de trabajadores.

En este sentido, ya son varias las voces, empezando por los sindicatos, que reclaman adaptar la normativa de prevención de riesgos a esta nueva realidad, ya que las previsiones apuntan a que el volumen de ocupados de edades avanzadas seguirá aumentando en los próximos años.

Además de las causas puramente demográficas, también hay que tener en cuenta el retraso progresivo de la edad de jubilación, que contribuye a que estas cifras sean aún más elevadas. Basta señalar que hace solo diez años apenas había 4.449 alicantinos que seguían activos más allá de los 64 años, cuando actualmente ya son más de 17.000. Algo lógico si se tiene en cuenta que la edad oficial de jubilación para este 2025 se ha situado en 66 años y ocho meses y que para el nuevo año serán 66 años y 10 meses.

Por actividades

El hecho de que una parte considerable de los accidentes graves entre los mayores de 50 esté relacionada con patologías cardiovasculares quizá explique que el sector de actividad con mayor porcentaje siniestros graves y mortales entre este colectivo se dé en las actividades de programación y emisión de radio y televisión, seguidas por los trabajadores de agencias de viajes y operadores turísticos y los auxiliares de servicios financieros y de seguros. Es decir, profesiones donde no existe una gran actividad física, pero si una importante carga mental y de estrés.