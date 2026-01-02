Más de 16.000 alicantinos aún siguen pendientes de la devolución de la renta: este es el motivo

Para la mayoría de contribuyentes, la campaña de la renta llega acompañada de una alegría, ya que prácticamente dos de cada tres declaraciones salen a devolver. Además, las nuevas tecnologías permiten que el pago se realiza de forma cada vez más acelerada, por lo que lo habitual es que apenas se demore una o dos semanas.

Por eso no deja de sorprender que a estas alturas aún haya miles de alicantinos que sigan pendientes de recibir su ingreso. En concreto, de acuerdo con el balance que acaba de realizar la propia Agencia Estatal Tributaria (Aeat), el pasado 30 de diciembre aún quedaban 16.228 contribuyentes en la provincia que no había cobrado su devolución, lo que supone el 2,66 % del total.

Se trata de la mayor cifra de los últimos años, ya que el pasado ejercicio a estas alturas eran 14.626 y en el anterior, unos 10.800. En teoría, estos contribuyentes tendrían derecho al cobro de intereses a partir del 1 de enero, pero la realidad es que muy pocos los recibirán, ya que el motivo del retraso en el pago de la práctica totalidad de estas declaraciones son las discrepancias que Hacienda ha encontrado en ella.

En otras palabras, que el principal motivo de que estos 16.000 contribuyentes aún no hayan cobrado es que están siendo sometidos a revisión, como apunta el presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira.

Dependencias de la Agencia Tributaria. / INFORMACIÓN

"Si la declaración pasa todos los filtros automatizados que tiene la Agencia Tributaria, la devolución es casi inmediata. El problema llega cuando Hacienda detecta alguna diferencia entre los datos que tiene y los que consigna el contribuyente en la declaración", explica el experto.

En este caso, el proceso de devolución se detiene y es un funcionario el que pasa a revisar la declaración y a solicitar más datos al interesado, un trámite que ofrece a la administración otros seis meses más de plazo para efectuar el abono, si finalmente el contribuyente tiene derecho a ella.

A este respecto, hay que tener en cuenta que Hacienda recibe datos de todo tipo de fuentes, desde las empresas que pagan las nóminas, hasta los bancos o las compañías de suministro, por lo que cada vez es más difícil que se le escape algo. "Lo habitual es que haya algún tipo de ingreso que no se ha consignado, por ejemplo, cuando alguien cobra de varias empresas, o también ocurre que mucha gente no pone las subvenciones que ha recibido. Otro caso que nos estamos encontrando es cuando alguien vende una casa que tenía alquilada y no descuenta las amortizaciones que se aplicaba como gastos", señala Pérez Rovira.

En ocasiones, el error está en no revisar los datos fiscales que contiene el borrador elaborado por Hacienda y darle al botón de aceptar sin asegurarse de que son correctos. "Puede ocurrir que una empresa se ha equivocado al comunicar los datos y luego lo corrige, pero el contribuyente ya ha presentado la declaración con los datos que había", apunta el economista.

Hasta cuatro años

En cualquier caso, el experto en fiscalidad recuerda que estas primeras comunicaciones son las que se detectan automáticamente, pero, en realidad, la Agencia Tributaria dispone de hasta cuatro años para poder revisar la declaración de la renta antes de que prescriba.

De esta forma, más allá de los casos que se detectan al presentarla, los funcionarios de Hacienda realizan campañas periódicas de comprobaciones siguiendo determinados parámetros que se deciden cada año en función del plan de lucha contra el fraude fiscal.

Así, aunque un contribuyente haya recibido su devolución, también puede ser requerido más adelante, si se encuentra entre los parámetros que se analizan en alguna de estas campañas.

En cuanto al importe pendiente, las 16.000 declaraciones no abonadas suponen casi 22,5 millones de euros, es decir, una media de 1.386 euros por contribuyente.