Baleària tendrá que esperar: Competencia ve "riesgos" en la compra de la naviera Armas y retrasa su aprobación

El sueño de Adolfo Utor de crear la mayor naviera española con la compra de los activos de Armas Trasmediterránea por parte de Baleària deberá esperar un poco más. El monopolio que esta operación crearía en varias de las rutas afectadas y la reducción de operadores que se produciría en el resto supondría un "riesgo para la competencia", por lo que la CNMC ha decidido pasar su estudio a segunda fase, lo que significa analizar más en profundidad la compra para evaluar mejor sus efectos y requerir, en caso necesario, medidas para atenuar esta situación.

Así lo ha señalado este viernes el organismo presidido por Cani Fernández, cuatro meses después de que se anunciara el acuerdo entre los fondos acreedores de Armas y la naviera con sede en Dénia. Un acuerdo, en realidad, a tres bandas, ya que también incluía la venta de las rutas de Armas en el Estrecho a la danesa DFDS, dos operaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quiere analizar en su conjunto, por la repercusión que tendrá en el transporte marítimo de la zona.

La CNMC señala que ha detectado "posibles riesgos para la competencia" en los tres mercados en que ambas compañías están ahora presentes por separado -el mar de Alborán, Sur de la Península-Estrecho y Península-Canarias-, como "consecuencia de la elevada concentración que se produciría". De hecho, añade que "una vez completadas las operaciones, Baleària se quedaría como la única naviera en varias de las rutas, dando lugar a un monopolio".

Por zonas

En el caso de la zona de Alborán -la franja del Mediterráneo comprendido entre las provincias de Málaga, Granada y Almería y el norte de Marruecos-, la operación reforzaría la posición de Baleària como "principal operador", dejándola con "una escasa presión competitiva y, en la mayoría de los mercados afectados, quedaría como único prestador", asegura el supervisor.

Por su parte, en el ámbito de las rutas Península–Canarias, la operación supondría la consolidación de Baleària como única naviera en esos mercados.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor. / ALEX DOMINGUEZ

Aún más compleja es la situación en el Estrecho, donde hay que añadir las consecuencias de la compra de los activos de Armas en esta zona por parte de DFDS. En la ruta Algeciras–Tánger Med, "ambas operaciones se solapan. En caso de ser autorizadas, Armas dejaría de prestar servicio y el número de navieras se reduciría de cuatro a tres", apunta el comunicado de la CNMC.

Subida de precios y menos frecuencias

El supervisor ha indentificado en estas tres zonas riesgos de incremento de precios, pérdida de calidad o reducción de frecuencias en los enlaces desde la zona sur de la Península y el mar de Alborán (al menos en las rutas Sur Península – Melilla y Almería – Nador), así como en Península-Canarias.

Unos riesgos que considera "especialmente preocupantes en las rutas donde no existen Obligaciones de Servicio Público (OSP), ya que no se establecen tarifas máximas". No obstante, en estas últimas también aprecia otros riesgos, en este caso a la hora de licitar estos servicios públicos, "al reducirse de dos a uno las navieras que han participado en concursos públicos en los últimos años".

Aunque Baleària ha presentado compromisos para la zona Península-Canarias, así como su renuncia a la licencia en la ruta Nador-Almería, la CNMC considera que los riesgos identificados "no permiten autorizar estas operaciones sin compromisos y que las medidas presentadas requieren de un análisis en mayor profundidad en segunda fase".

En el caso del Estrecho, la CNMC estima necesario "analizar la modificación completa que se produciría en la estructura del mercado por ambas operaciones".

El supervisor aclara que el paso a segunda fase no prejuzga las conclusiones de la operación. Es decir, que, tras su análisis más exhaustivo, la CNMC podría autorizar sin más la compra, acordar nuevos compromisos, subordinar la operación a condiciones o prohibir la operación de concentración.

Dos buques de Baleària. / EP

Con esta adquisición, Baleària se convertiría en el principal operador de pasaje y carga de España, al sumar a su negocio la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas en zonas como Canarias, donde ahora tiene poca presencia, así como la integración de 1.500 empleados de tierra y flota.

En este sentido, cabe recordar que Armas se hizo con los activos de Trasmediterránea de manos de Acciona en 2017. La fuerte deuda acumulada provocó que la compañía entrara en un proceso concursal que llevó a los fondos acreedores a tomar su control y vender sus activos en agosto del año pasado. Una operación que sigue pendiente de obtener el aval de la CNMC, que ha decidido analizar con más detalle la operación.

Baleària, por su parte, cerró el último año con una facturación de 691 millones de euros y un beneficio de 25 millones de euros. La naviera presidida por Adolfo Utor Baleària opera 28 rutas en cinco países, gracias a una amplía flota de unos 40 buques, la mayoría en propiedad.