La subida de precios convierte al ganado en la principal fuente de riqueza del sector primario de Alicante

El balance agrario de 2025 realizado por Asaja Alicante esta semana permite realizar una radiografía del campo alicantino. En primer lugar, el año ha dado el reinado de la producción una vez más a los cítricos, mientras que el aumento de precios ha situado al ganado como la sección que mayor riqueza aporta al tejido de la provincia. Los datos aportados por la organización agraria arrojan que los agricultores produjeron 260.000 toneladas de limones el año pasado.

A pesar del importante peso de este fruto, el primer lugar por valor de mercado fue para la ganadería que alcanzó los 163 millones. De esta manera, la carne insufla uno de cada cinco euros en este ámbito. Hay que tener en cuenta que el precio estimado por tonelada se ha fijado de media anual en 3.715 euros y su producción ascendió a las 43.970 toneladas. En total, la agricultura arrojó una cuenta de 738 millones de euros.

Datos de la provincia de Alicante. Estimación 2025 / Fuente: Asaja Alicante

Exportación de cabras

La situación de la ganadería alicantina, al igual que ocurre en el panorama nacional, se ha visto marca este 2025 por los controles sanitarios. Sin embargo, la preocupación del sector no viene solo de este aspecto, del que por ahora parece inmunizado, sino de los altos costes para exportar. El vicepresidente segundo de Asaja Alicante, Juan Luis Gimeno, expuso los graves obstáculos, especialmente económicos, con los que se encuentran los ganaderos a la hora de exportar animales. El responsable de la sección sostiene que los costes relacionados con los controles sanitarios no compensan. "Para exportar una cabra a Marruecos, se puede decir que valen más las pruebas sanitarias que la cabra", concluye.

"Hemos tenido que dejar de exportar", añade Gimeno, quien se lamenta de que, a pesar de la buena genética que está bien valorada, no se ha podido reactivar el mercado. En este punto, también ha jugado en contra la excesiva burocracia, "lo que ha limitado una vía de comercialización clave para las explotaciones". En lo que se refiere a la marcha del año, el ganadero sostiene que, "desde el punto de vista económico, los precios y la producción fueron ligeramente mejores que, en 2024, lo que ha aportado algo más de rentabilidad a las explotaciones. No obstante, este avance se ha visto parcialmente neutralizado por el incremento de los costes, tanto productivos como fiscales, que sigue presionando los márgenes del ganadero".

Explotación de ganado en Elche. / AXEL ALVAREZ

Tras la ganadería, se situarían los cítricos que, en conjunto, superan los 227 millones de euros en el mercado. Desde Asaja, su presidente Jose Vicente Andreu destacó la caída generalizada que cifró en un 10 %. Este segmento es el de mayor peso en la agricultura por producción y riqueza. No obstante, si se baja al detalle se obtiene que el cultivo limonero ha sufrido un duro ajuste tras una campaña anterior nefasta. Se produjeron 226.000 toneladas con un precio de 450 euros la tonelada.

En lo que respecta a la naranja, se recogieron 160.000 toneladas que dejaron un valor de 60,8 millones -a 0,38 euros el kilo. Por su parte, la mandarina alcanzó las 120.000 toneladas que supusieron un valor de 50,4 millones de ingresos. También el pomelo mantiene un buen tique. Se produjeron 9.000 toneladas, que se vendieron a 1,10 euros el kilo. La suma total fue de 9,9 millones de euros.

En la mesa de Europa

El segundo grupo de producción fueron las hortalizas. La campaña registró 22.500 toneladas que dieron una equivalencia de 13,5 millones. Como ya se dijera en el balance, la campaña de invierno fue muy buena. Desde Asaja, Andreu llego a calificar de "época dorada" para este cultivo. Hay que destacar el buen comportamiento de la alcachofa que, como advirtió el responsable de la organización agraria, "tenía un problema y se promovió desde la asociación de la Vega Baja y se crece un 10 %" En concreto, se han referenciado 12.000 toneladas en el Camp d'Elx y 30.000 toneladas en la comarca del sur de la provincia. También en clave positiva y creciente, están las crucíferas. Brócoli, coliflor, romanesco y col mejoran por la creciente demanda.

Provincia de Alicante 2025. / Fuente: Asaja Alicante

Para el conjunto, Asaja marca como causa del aumento a que "hay una demanda en Europa creciente y aquí esa frescura no lo pueden dar otros países". Para los agricultores alicantinos, se ha marcado la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo como "relevante" para poder contar con mayor cuota en el mercado europeo, con especial relevancia para el centro del continente.

El tercer producto en importancia es la Uva de Mesa con denominación de origen. Con 45.000 toneladas, la conocida como "uva de la suerte" ha remontado en producción y se estima que con la venta a un precio medio de 1,3 euros el kilo, se generan 58,5 millones de euros. Sin embargo, la puesta en circulación en el mercado se ha topado con algunos obstáculos como la negativa de algunas grandes cadenas de supermercados a incorporarlas a sus lineales y también por la paulatina preferencia de los consumidores a tomarlas sin pepitas.

El resto de la lista recoge el buen comportamiento de la Granada Mollar con 45.000 toneladas que generan aproximadamente 29 millones de euros; así como la recuperación esta temporada de la almendra. El que fuera fruto de secano de referencia en la provincia de Alicante ha registrado una cosecha de 16.000 toneladas que se han cotizado a 5,2 euros el kilo. También cabe destacar que la complicada situación que vive la apicultura por plagas y competencia extranjera, la mermada cantidad de colmenas produjo 5.000 toneladas de miel que, en el mercado, suponen un valor de 21 millones. Con estos dos indicadores, no es ninguna sorpresa el efecto dominó de aumento de precios que se ha visto en el turrón.