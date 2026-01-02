El gasto de los turistas extranjeros hasta noviembre iguala a todo el del 2024 en la Costa Blanca

Antes de que el 2025 se cierre a efectos de muchas de las estadísticas, el turismo vuelve a dar una alegría a la economía alicantina. Los aproximadamente 648 millones de gasto que han generado los turistas extranjeros en la provincia de Alicante supone que a 31 de noviembre se ha alcanzado el nivel de todo 2024, es decir, los 10.585 millones. Así, el récord está asegurado y la llegada de visitantes de otras nacionalidades se convertirá en otra evidencia del efecto motor que tiene el sector.

Las cifras se han conocido con motivo de la publicación de las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y de Gasto Turístico (Egatur) por parte del Instituto Nacional de Estadística. Los valores para el territorio alicantino son una aproximación a partir de imputar el 70 % de los resultados de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la llegada de extranjeros, las estadísticas también dejan otro valor extraordinario. Las tres provincias valencianas alcanza un nuevo límite en noviembre de 771.300 turistas, un 13,41 % más que el mismo mes de 2024. Porcentualmente, es la autonomía que más crece, pero hay que tener en cuenta el impacto de la dana en Valencia por estas mismas fechas en 2024, por lo que goza de validez real. En el acumulado del año, se llega a superar los 11,7 millones de turistas (11.718.165), lo que arroja un incremento del 4,2 %

Tres turistas se hacen una foto en Alicante este viernes. / HECTOR FUENTES

Respecto al gasto turístico en la Comunidad, los visitantes internacionales desembolsaron 926 millones de euros, un 8,9 % más con respecto al año anterior, alcanzando también la cifra más elevada de la serie histórica para este mes. Además, los datos confirman que los turistas extranjeros realizaron durante los primeros 11 meses de 2025 un gasto de 15.122 millones de euros, lo que implica una mejora del 5,93 % respecto al mismo periodo de 2024, hasta ahora el mejor año turístico en cifras globales.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha destacado que estos resultados “nos sitúan ante el mejor registro de su historia en turismo internacional en este periodo”. Cano ha añadido que “estas cifras consolidan a la Comunitat Valenciana como un destino cada vez más competitivo y atractivo en los mercados internacionales”, y ha subrayado que “desde el Consell vamos a seguir reforzando la promoción exterior, tanto en los mercados tradicionales como en aquellos con mayor potencial de crecimiento”.

El cálido invierno

Las encuestas permiten ver la tendencia del comportamiento del turismo extranjero y, por lo tanto, hay otros indicadores relevantes para el mercado. En primer lugar, está la vía de acceso. En la Costa Blanca, es el aeropuerto. Más del 84 % utilizaron este medio de transporte para visitar la Comunidad, lo que confirma la importancia de las terminales aeroportuarias y sus conexiones internacionales para que el sector crezca. De hecho, el Miguel Hernández tiene una evidente vocación de puerta de entrada europea con especial atención a los británicos.

Datos de gasto turístico en la Comunidad Valenciana. / Fuente: Turisme / INE

Otro de los elementos que más analiza el sector es el gasto medio total y el diario. En el primer caso, la Comunidad ha visto bajar ligeramente la cantidad. Se ha pasado de 1.250 euros en noviembre de 2024 a 1.201 euros el pasado mes, un 3,95 % menos. Sin embargo, en el acumulado del ejercicio la cuenta sigue en números positivos. El tique ha crecido un 1,68 % y se sitúa en 1.291 euros. En cuanto al gasto medio diario por persona, el dato se iguala con 2019, calificado por mucho como el año dorado. El INE marca los 126 euros por turista y día y en lo que va de año, ya está el indicador en 140 euros por persona y día, muy por encima de 2019. Nada más y nada menos que 14 euros, restando el año de la pandemia, significa que el sector cumple el objetivo de recibir a un visitante económicamente más cualificado, capaz de pagar más cada jornada.

Noviembre sigue siendo el tercer mes que menos ingresos se reciben por la llegada de turistas extranjeros, pero mirar hacia atrás implica que la curva se suaviza. Por supuesto que no es comparable con la época estival, pero la temporada baja refleja mínimos más altos. A falta de conocer los datos de diciembre, solo la mensualidad de enero reporta un gasto por debajo de los 600 millones en la provincia de Alicante y por debajo de 800 en la Comunidad. En apenas dos años, el penúltimo mes del año se ha convertido en una especie de primavera si se atiende al número de visitantes y del gasto que representan.

Para tener la imagen completa, Frontur y Egatur destacan el dato nacional. El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en noviembre alcanzó los 8.094 millones de euros, con un aumento del 5 % respecto al mismo mes de 2024. El gasto medio por turista fue de 1.399 euros, con un incremento anual del 2,9 %. Por su parte, el gasto medio diario creció un 5,4 %, hasta los 188 euros. En cuanto al movimiento, el país recibió 5,8 millones de visitantes, un 2,1 % más que en el mismo mes de 2024. En los 11 primeros meses de 2025 el número de turistas que visitaron España aumentó un 3,4% y rozó los 91,5 millones.