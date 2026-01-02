El precio del alquiler recibe el año con un nuevo máximo histórico en Alicante

Nuevo máximo histórico del alquiler para recibir al año nuevo. El precio medio del metro cuadrado rompe una nueva barrera psicológica en la provincia de Alicante, tras alcanzar los 12 euros mensuales por metro cuadrado. Una cifra que se traduce en una renta de 1.200 euros mensuales para aquellas familias o parejas que aspiren a vivir en una casa de 100 metros, que se ha convertido en un estándar al que cada vez menos alicantinos pueden aspirar.

De esta forma, el aumento acumulado en el último año vuelve a rozar el doble dígito, al quedarse en un 9,9 %, según datos del portal Idealista, lo mismo que se encareció el ejercicio anterior.

Con este nuevo repunte, los alquileres suman ya un 70 % de incremento en la provincia desde que se inició la actual escalada, que arrancó a finales de 2020, con el final de la etapa más dura de la pandemia, que dio lugar a una importante expansión económica y al crecimiento de la población residente.

Datos municipales

Por municipios, Benidorm se mantiene como la ciudad más cara para quienes quieren arrendar una vivienda, con una media de 16 euros por metro cuadrado, aunque la subida con respecto al año pasado es menor que la media, del 6,2 %. Le siguen de cerca Finestrat, con 15,8 euros y un repunte del 12,4 %; y l'Alfàs del Pi, donde se pagan 15 euros por metro -es decir, 1.500 por un apartamento de 100 metros-, tras subir un 7,1 % desde 2023.

Una inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

Igualmente, superan la media provincial la práctica totalidad de los municipios del litoral, como Calp, con 13,6 euros (+12,9 %); Xàbia, con 13,3 euros (+12,4 %); la cala de la Vila, con 13,3 euros (+11,1 %); Moraira, con 12,5 y una pequeña caída del 0,4 %, una de las pocas que aparecen en el listado de Idealista; o Torrevieja, con 12,1 euros (+11 %).

En el otro extremo, Alcoy es la ciudad más asequible para alquilar casa en la provincia, al mantenerse en 7,3 euros por metros, y un incremento más bien moderado en comparación con el resto, del 7,0 %. Le siguen Elda, con 7,7 euros y, eso sí, una subida del 13 %.

Elche, con 9,3 euros y un incremento del 11,6 %, o Pilar de la Horadada, con 9,4 euros (+8,1 %), también resultan más asequibles que la media, según los datos del popular portal inmobiliario.

Por su parte, en la ciudad de Alicante el alquiler de un piso medio se sitúa en 1.290 euros mensuales (12,9 euros por metro) y anota una subida del 8,3 %.

Comunitat Valenciana

En cuanto a la situación en el resto de la autonomía, en Valencia el precio medio de los arrendamientos subió un 6,4% en Valencia capital durante el último año, hasta dejar el precio del metro cuadrado en 15,9 euros. Durante el último trimestre el precio en la ciudad creció un 3,4% y un 1,9% el último mes. La provincia valenciana experimentó una subida de precio de un 8,9% hasta situar la renta del metro cuadrado en 13,6 euros mensuales.

Por su parte, la provincia de Castellón ha registrado un crecimiento del 10,6% interanual en el precio de sus viviendas en alquiler. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado alcanza en la provincia los 8,8 euros mensuales. En Castellón de la Plana la renta media se sitúa en los 9 euros mensuales, lo que significa una subida del 8,5% interanual y el récord histórico del precio del alquiler en la ciudad.

Una ilicitana pasa por delante de una inmobiliaria / Áxel Álvarez

Desde Idealista señalan que "el mayor problema que afronta ahora el mercado del alquiler tiene que ver, como en el caso de las subidas de precio, con la falta de oferta disponible. La competencia a la que se enfrentan las personas que están buscando vivienda en estos momentos es terrible. Los propietarios de la poca oferta disponible reciben decenas y decenas de contactos por sus viviendas y el abanico de perfiles entre los que poder elegir es inmenso", explica su portavoz Francisco Iñareta.

"Esto significa que muchas familias que podrían hacer frente al pago de estos alquileres, ya de por sí muy elevados, se ven también sistemáticamente excluidas por otras familias con perfiles de riesgo aún menor. O sea, que la elitización del alquiler cada vez deja fuera a más gente", añade el representante del portal.