Así es el nuevo simulador con inteligencia artificial para clavar las entrevistas de trabajo

Pasar el filtro de las entrevistas de trabajo es para algunas personas un hándicap que es difícil superar porque es complicado detectar los fallos. Para ayudar a los desempleados a clavar su intervención en este punto crítico en la búsqueda de trabajo, Labora ha puesto en marcha un proyecto piloto de un simulacro con inteligencia artificial. La herramienta, además, da la posibilidad de recibir una evlación posterior personalizada con aspectos a pulir.

La iniciativa surge del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de la Comunitat Valenciana (COE CV) y la aplicación la ha desarrollado la empresa Simskills. Desde la Generalitat, han previsto que los usuarios puedan acceder a una licencia para practicar entrevistas de trabajo de forma autónoma y personalizada. Una vez que el personal orientador activa el acceso correspondiente, la persona participante puede acceder desde su ordenador, móvil o tablet y entrenar distintos tipos de entrevistas con un asistente virtual que recrea situaciones habituales de selección. Tras cada sesión, recibe un análisis detallado con recomendaciones prácticas y la posibilidad de repetir el ejercicio cuantas veces sea necesario.

El procedimiento se articula en tres etapas: en la primera se realiza una evaluación inicial, para identificar el punto de partida de cada usuario. A continuación se realiza el aprendizaje de técnicas fundamentales, que fortalecen la comunicación, la estructura de las respuestas y la preparación estratégica. Por último se produce un entrenamiento guiado, en el que la persona usuaria interactúa con el asistente virtual y recibe un reporte inmediato que puede aplicar en nuevas prácticas.

Dependencias de Labora en Elche. / AXEL ALVAREZ

Limitadas

Al tratarse de un proyecto piloto, el número de licencias es limitado. Por ello, los equipos de orientación seleccionan a las personas participantes según criterios previamente establecidos, como, por ejemplo, estar preparando una entrevista próxima o encontrarse en un itinerario de inserción y necesitar mejorar su desempeño en procesos de selección.

La incorporación de esta tecnología permite ofrecer un acompañamiento más ágil y adaptado a las necesidades de cada perfil profesional. Para las personas participantes, supone un entrenamiento que mejora su preparación, refuerza su seguridad ante los procesos de selección y facilita la adquisición de competencias clave para acceder al mercado laboral. El empleo de soluciones basadas en inteligencia artificial ya está presente en otros servicios públicos de empleo en España, como la Comunidad de Madrid o el Servicio Andaluz de Empleo. Con este proyecto piloto, Labora se alinea con estas prácticas innovadoras y enfocada a una atención más personalizada.