La seguridad industrial ¿necesita una policía?

La seguridad industrial es una asignatura pendiente en las empresas. En primer lugar, porque el sector de los instaladores es el primero en reconocer que la complejidad de convivir con 16 reglamentos no facilita las cosas, pero también, porque muchas veces se ignora que este campo es más amplio que la prevención de riesgos laborales. Cada instalación, cada aparato, que hay en un negocio, ya sea un comercio o un transformador de una fábrica tiene normas diferentes y procedimientos de mantenimiento distintos y sin una "policía" que vigile resulta complicado saber quién cumple o incumple.

Con el objetivo de extender las buenas prácticas y, sobre todo, romper con la falta de información, Fempa ha realizado un segundo informe de seguridad industrial en la provincia de Alicante, donde 381 empresas han participado de manera anónima en una encuesta. De sus conclusiones, la Federación del Metal aportará propuestas al Consejo del que forman parte las administraciones, los agentes sociales y los colegios profesionales. Rosa Sánchez, secretaria general de la organización, subraya que la muestra es la más amplia que se ha obtenido hasta la fecha dentro de las diferentes acciones que se vienen haciendo desde hace tiempo.

El documento mide los obstáculos y los problemas con los que se topan las empresas a la hora de cumplir con las normas. En primer lugar, un 55,6 % señala el coste económico de las adaptaciones. Sánchez explica que la horquilla es muy amplia, pues hay enormes diferencias entre la inspección del Organismo de Control Autorizado, conocido como OCA, puede ser de miles de euros a unos 200 o 300 euros para un cuadro eléctrico en una tienda. En segundo lugar, el 53,8 % de los encuestados indicaron la falta de información clara y accesible y, en tercer puesto, estaría la complejidad de los procedimientos (50,9 %).

Un operador revisa un cuadro eléctrico. / INFORMACIÓN

A falta de ITV

Para entender las respuestas, la secretaria general de Fempa detalla que del informe se extrae que "cada empresa gestiona de media casi 3 tipos de instalaciones (electricidad, PCI, climatización, maquinaria, gas…), y un 57,2 % declara maquinaria sujeta a inspecciones reglamentarias". De media, cada empresa señala 2,02 barreras; es decir, no suele haber un único problema, sino una combinación de factores, lo que nos lleva a dos realidades que conviven en la provincia.

"Hay sectores cumplidores, como es el caso de los ascensores o las instalaciones de gas". También es un denominador común verlo en grandes empresas o espacios de afluencia pública, por ejemplo, centros comerciales o similares; pero nuestra preocupación radica en las pequeñas o micropymes que, por desconocimiento, obvian una regulación compleja". Rosa Sánchez reconoce que las inspecciones de PRL (Prevención de Riesgos Laborales) son una ayuda y un soporte legal básico; sin embargo, la seguridad industrial es un campo más amplio. "no hay datos oficiales, porque hay tampoco una policía o para entenderlo mejor, no hay una ITV o control como el que existe en los coches".

"Las empresas tienden a olvidar esa parte. Eso no quiere decir que haya un alto grado de incumplimiento", añade; pero Fempa apuesta por ampliar los canales de información y asegura que el mismo trabajo de campo realizado para el informe ha servido para informar y para que las propias empresas vean la realidad. Por este motivo, concluye en el documento que "el reto no es solo arrancar bien, sino mantener el cumplimiento en el tiempo y gestionar las inspecciones periódicas, especialmente en empresas con más instalaciones y centros de trabajo".

Preguntada sobre cómo medir estos factores, la responsable de la Federación apunta a las compañías aseguradoras si lo que se quiere es conocer las causas o bajar al detalle, aunque a fecha de hoy esa idea parece difícil, el sector tiene claro que lo que no se mide y controla es difícil que mejore sobre todo, porque sobre la mesa no existen iniciativas para simplificar procedimientos tan técnicos.