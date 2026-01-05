Agricultura destina 600.000 euros a las ayudas indemnizatorias por erradicación y control de la Xylella fastidiosa en 2025
El gasto máximo subvencionable alcanza los 5.000 euros por hectárea
La conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha destinado un total de 600.000 euros en 2025 a ayudas compensatorias a las personas propietarias de parcelas o proveedores de material vegetal que se hayan visto afectados por la adopción de las medidas de carácter fitosanitario obligatorias para la lucha contra la Xylella fastidiosa, acordadas mediante la resolución de la dirección general competente en materia de sanidad vegetal.
Estas ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se han incrementado en 100.000 euros en el ejercicio 2025.
Para poder atender el mayor número posible de solicitudes, la resolución contemplaba la posibilidad de que el importe destinado, 500.000 euros, pudiera ser incrementado sin necesidad de la publicación de una nueva convocatoria.
Además, también se consideran indemnizables los gastos por el arranque y la destrucción del material vegetal afectado por la adopción de las medidas obligatorias de lucha contra la Xylella fastidiosa.
La cuantía máxima subvencionable por el gasto de arranque y destrucción es de hasta 5.000 euros por hectárea, siempre y cuando se haya llevado a cabo directamente por la persona propietaria de la parcela, o a su cargo, y se justifique su pago.
Las ayudas se conceden mediante el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva.
