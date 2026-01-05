Alicante gana 21.700 empleos en el último año por el tirón de la construcción y la hostelería

Buen balance para el empleo alicantino en el año que acaba de finalizar. La provincia ha concluido 2025 con 21.702 nuevos afiliados a la Seguridad Social, lo que deja la cifra total en 769.438, la más elevada de la historia para un cierre de año. Se trata, además, de un registro nada desdeñable, dado que casi uno de cada dos alicantinos con edad de trabajar está en la actualidad ocupado. Y todo ello gracias, sobre todo, al efecto tractor de dos sectores como la construcción y la hostelería, que son los que más están tirando con fuerza de los puestos de trabajo. El paro, por otro lado, también ha tenido un comportamiento positivo, con un descenso de 8.845 personas.

El mercado laboral de la provincia ha mostrado a lo largo de 2025 una notable fortaleza. Más allá de ligeras oscilaciones mensuales, que tienen mucho que ver con la estacionalidad que aporta el sector servicios, la evolución en términos generales ha sido positiva, como así lo demuestra el hecho de que el ejercicio se ha cerrado con 21.702 afiliados más a la Seguridad Social.

La construcción es, junto a la hostelería, el sector que ha mostrado más fortaleza. / AXEL ALVAREZ

Los sectores que han evidenciado un mayor dinamismo son la construcción y la hostelería. En el primer caso, el número de cotizantes ha crecido en 3.296 personas, para situarse en 62.795, mientras que en el segundo el crecimiento ha sido de 2.923, lo que deja la cifra total en 89.626. También la educación ha tenido un buen comportamiento, con 2.583 nuevos afiliados a la Seguridad Social, para alcanzar los 50.846.

También han mostrado una evolución positiva, aunque en menor medida, el comercio, en este caso con una subida de 1.269 cotizantes que dejan el balance en 144.723. A mucha más distancia aparece la agricultura, que gana 674 empleos para situarse en 5.347, y las actividades inmobiliarias, con 15 más que dejan el registro en 10.911.

En el lado negativo aparece la industria, que durante 2025 ha perdido 259 empleos, que dejan la cifra en 82.583 afiliados.

Con todo, hay que reseñar que la progresión al alza registrada este último ejercicio se ha producido a pesar del retroceso de 3.766 cotizantes registrado en el mes de diciembre. Una circunstancia que obedece, fundamentalmente, a la caída registrada, paradójicamente, en la hostelería, con 3.090 empleos menos, y en menor media a la de la industria, en este caso de 494.

Una camarera atenfdiendo la terraza de un bar en Alicante. / PILAR CORTES

En lo que respecta a las cifras del paro, la evolución registrada a lo largo del ejercicio también ha resultado positiva. Así lo demuestran los 8.845 desempleados menos que figuran en las listas de Labora, dejando un balance total en la actualidad de 118.842 parados. Se trata de cifras que se mueven en baremos del año 2007, el último antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando la ocupación todavía se mantenía por debajo de la barrera psicológica de las 100.000 personas.

Los servicios son los que han encabezado la reducción del desempleo, para situarse en 82.131 parados, seguidos por la construcción, que se queda en 10.177. A continuación aparece la industria, que contabiliza 13.510; la agricultura, que se sitúa en 3.393; y el colectivo sin empleo anterior, con un registro de 9.631.

Reacciones

Desde el sindicato CC OO, el secretario de Empleo en l'Alacantí-Les Marines, José María Ruiz Olmos, destaca los récords de afiliación a la Seguridad Social, lo que, subraya, "demuestra que las mejoras introducidas en el mercado laboral, como la propia reforma laboral o las subidas del SMI, lejos de producir la hecatombe anunciada por la patronal, están contribuyendo a tener un mercado productivo líder en la UE".

En parecidos términos se expresa Yolanda Díaz Serra, secretaria de UGT en la misma demarcación, quien también hace referencia a la reforma laboral señalando que "ha introducido el cambio necesario para poner freno al uso y abuso de la contratación temporal en nuestra provincia, pasando del histórico 90 % al 51 % actual".

Por último, la secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Inmaculada García, realiza una valoración positiva de los datos del paro y de afiliación "en un contexto coyuntural positivo marcado, además, por la temporalidad asociada a la campaña navideña". Asimismo, destaca que en la Comunidad la evolución del desempleo ha sido más dinámica que en el conjunto del país, mientras que la afiliación y la contratación han sido menos intensas.