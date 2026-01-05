Los británicos reconquistan el trono de Benidorm tras siete años de reinado del turista nacional

Los británicos vuelven a ser los reyes de Benidorm siete años después. Al menos, por lo que respecta a la ocupación hotelera. De acuerdo con el balance realizado por la patronal Hosbec, durante 2025 hasta el 42,5 % de quienes se alojaron en la capital turística de la Costa Blanca procedían del Reino Unido, superando de esta forma a los visitantes nacionales, que coparon el 38,6 % de las estancias.

Una circunstancia que no se producía desde el año 2017, cuando los, por entonces, todavía súbditos de Isabel II acapararon el 46 % del mercado en la ciudad, frente al 41 % de los españoles. Una fecha que coincide con los primeros pasos para ejecutar el Brexit, que los ciudadanos británicos en referéndum en junio del año anterior, el 2016.

Desde entonces, los españoles habían ocupado esa primera posición como los clientes más numerosos de los hoteleros benidormís, aunque lo cierto es que en la pérdida de cuota de los ingleses también influyó el aumento de otras nacionalidades, dentro de la política de diversificación emprendida por el sector.

Hasta el año pasado, cuando se produjo este nuevo sorpasso. "Los británicos están muy fuertes, como hace años que no se veía", reconoce la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, que, curiosamente, señala que el Brexit podría ser también uno de los principales motivos de esta vuelta de los británicos a los hoteles.

Las consecuencias del Brexit

En este sentido, una de las consecuencias del abandono de la UE es que los ciudadanos del Reino Unido sólo pueden pasar un máximo de 90 días en España por cada periodo de 180, lo que ha desincentivado el interés de estos ciudadanos en la compra de segundas residencias. Así, solo entre los ejercicios de 2018 y 2024 el volumen de compraventas de inmuebles protagonizadas por los británicos en toda la provincia se ha hundido casi un 30 %, de acuerdo con los últimos datos del Colegio Notarial de Valencia.

Varios turistas en una de los establecimientos de la denominaza zona inglesa de Benidorm / DAVID REVENGA

Sin embargo, para muchos residentes de Reino Unido las vacaciones siguen siendo un "gasto fundamental" al que no están dispuestos a renunciar, por lo que han girado su interés hacia el "mercado de corta estancia", según apunta Montes. La portavoz de los hoteleros también destaca, entre los factores que han propiciado esta recuperación de la corona por parte de los ingleses, el hecho de que el aeropuerto de El Altet sea uno de los mejor comunicados con las islas británicas, con vuelos directos a la mayor parte de las principales ciudades del país.

Este buen comportamiento de los ingleses es una de las claves que el año pasado permitió a Benidorm mejorar sus datos de ocupación, que finalizaron con una media anual del 82,2 %, 1,1 puntos más que el ejercicio anterior. Una evolución que convirtió a la ciudad en el principal motor turístico de la Comunidad Valenciana. Especialmente, si se tiene en cuenta que esta mejora del grado de ocupación se produce a pesar de que hubo más camas disponibles que nunca, con una media de 43.800 plazas y 130 establecimientos abiertos a lo largo del año, frente a las 42.700 plazas y 126 hoteles de 2024.

"La evolución mensual refleja un modelo de estacionalidad bien gestionado, con crecimientos claros en primavera y un verano de cifras sobresalientes, pero también con una notable capacidad para sostener actividad en meses tradicionalmente más débiles. Incluso en el último tramo del año, noviembre se mantiene en el 78,9%, mientras que diciembre, pese al ajuste propio de la temporada baja, conserva un 63,7%, en un contexto de menor planta operativa", apunta la secretaria general de Hosbec.

Además, la buena racha continua, ya que para la primera quincena de enero ya están confirmadas el 59,1 % de las reservas.

Costa Blanca

En cuanto al resto de la Costa Blanca, el balance también es positivo, a pesar de la ligera caída que se produjo en el grado de ocupación. Si se excluyen los datos de Benidorm, el resto de hoteles de la provincia vendió el 77,3 % de las plazas disponibles a lo largo del año, un 0,3 % menos, pero es que el volumen de hoteles y camas operativas fue mucho mayor que el año anterior.

Decoración con banderas británicas en Benidorm. / Rafa Arjones

En concreto, la cifra de establecimientos abiertos alcanzó los 314 en el conjunto de los doce meses del año frente a los 277 de 2024, lo que elevó la media de plazas disponibles hasta las 29.500, es decir, 2.500 más que el ejercicio precedente.

En este caso, los españoles coparon la primera posición del ranking de nacionalidades, con un 48 % del mercado, seguidos por los británicos, con el 14,4 %; los belgas, con el 5,8 %; los noruegos, con el 5,2 %; o los neerlandeses, con el 3,8 %.

Los buenos datos de Benidorm, junto con el crecimiento de Castellón -gracias, en buena medida, al impulso que ha supuesto la gestión del complejo de Marina d'Or por parte de la benidormí Magic Costa Blanca- permitieron que la ocupación media en el conjunto de la Comunidad Valenciana se situara en el 80 % anual, 0,4 puntos por encima de la contabilizada en 2024, a pesar de los efectos de la dana en la provincia de Valencia.