La burocracia y la inestabilidad mantienen bajo mínimos las relaciones entre Alicante y Venezuela desde hace dos décadas

Las posibles consecuencias del golpe que Donald Trump ha asestado al régimen chavista en Venezuela se dejarán sentir en Alicante de forma más bien indirecta. Si bien muchos sectores de la economía provincial se verán afectados por lo que pueda ocurrir con el precio del petróleo tras el secuestro y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado, lo cierto es que las relaciones comerciales directas entre las empresas alicantinas y el país sudamericano son más bien escasas.

La burocracia instalada por el régimen, un bajo nivel de renta y la continua inestabilidad mantenía alejadas a las compañías de la provincia o echaba para atrás a las pocas que se decidían a probar suerte. De hecho, algunas que tenían presencia históricamente en Venezuela, como la alcoyana Germaine de Capuccini, abandonaron el país hace años, ante la deriva que tomó.

"Latinoamérica siempre es atractiva por el tema cultural, al hablar el mismo idioma, pero el riesgo-país en Venezuela es muy elevado y no suele entrar en los planes de ninguna empresa", señala el CEO de la consultora alicantina de internacionalización Oftex, Pablo Gómez.

Los datos que ofrece el Instituto de Comercio Exterior (Icex) reflejan la desconfianza de los empresarios hacia este mercado. El año pasado las exportaciones de la provincia con destino a Venezuela apenas sumaron 4,85 millones de euros, apenas el 0,07 % de los casi 7.000 millones que Alicante vende en el extranjero.

Un buque atracado en la estación de contenedores de TMS en el Puerto de Alicante. / INFORMACIÓN

De esta cantidad, únicamente la venta de baldosas de porcelana supera el millón de euros, mientras que el calzado, la mayor exportación de la provincia, apenas sumó 130.000 euros.

Tampoco hay importaciones

Desde el lado de las importaciones la cifra es aún más baja: las compañías de la zona apenas compraron 50.000 euros en productos venezolanos, y eso a pesar de la importante colonia de ciudadanos de este país que ya existe en Alicante, lo que suele ser un acicate para la llegada de artículos o elaboraciones alimentarias originarias del mismo. Lo más destacado en este terreno es el cuero.

De los 25 años que permite consultar la base Datacomex, el que registra el mayor volumen de intercambios es 2013, con unas exportaciones de 29,3 millones de euros, de los que 15 millones se corresponden al apartado de "barcos para el transporte de mercancías y para transporte mixto de personas y mercancías". Un importe que no se repite ningún otro ejercicio y que apunta a que corresponde a una operación singular que se realizaría en aquel ejercicio.

Por su parte, el mayor volumen de importaciones se dio el año 2005, cuando la provincia compró productos venezolanos por 3,9 millones, de los que 2,36 millones fueron en productos de acero y hierro, como alambres.

Dos años

El CEO de Oftex recuerda el caso de un cliente -una bodega- que mostró su interés por entrar en este mercado y tuvo que pasar un sinfín de trámites, como catas oficiales en las que participaban 15 personas. A pesar de que contaban con la suerte de tener una trabajadora de este país, que conocía la forma de negociar y las costumbres, fueron casi dos años de trabajo que acabaron de forma infructuosa.

Según apunta Pablo Gómez, "no se trata de una economía abierta, hay muchas trabas", a lo que hay que añadir que la renta de la mayoría de la población es muy baja y solo en Caracas existe un volumen importante de personas con un poder adquisitivo relevante.

De esta forma, lo habitual es que si una empresa está interesada en expandirse por Latinoamérica elija otros países más estables, como Chile, apunta el experto. Una situación que será difícil que cambie.