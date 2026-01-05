Se acabó el efecto champán: la deuda de los ayuntamientos alicantinos sube a 342 millones

Cuando los ayuntamientos se encuentran o se deberían encontrar en plena aprobación de los presupuestos para 2026, el Ministerio de Hacienda va actualizando las cuentas definitivas municipales. Uno de los indicadores más relevantes es la deuda viva, es decir, la cantidad que está reconocida que se debe a los bancos y el resultado confirma que el efecto champán provocado por las medidas pos pandemia se acabó.

Los 141 ayuntamientos de la provincia han elevado a 342 millones su pasivo a fecha de 31 de diciembre de 2024, un 33 % más que el año anterior, y el decimotercer territorio en España. La tendencia al alza sitúa el global en cifras superiores a las de 2019, donde Hacienda cifró la suma en 311 millones; pues con la crisis del covid el montante se redujo drásticamente (19%) y más bajó en 2020, el mejor dato de los últimos ejercicios (216 millones). Pero, desde entonces, la escalera solo ha tenido una dirección: el ascenso.

Deuda viva Tabla que muestra la deuda viva.

Lejos queda la crisis de la década anterior, cuando los ayuntamientos de la provincia de Alicante adeudaban más de 1.211 millones a cierre del ejercicio de 2012. Por lo tanto, hay que se ampara en aquella coyuntura para recordar que no son precisamente las entidades locales las protagonistas del déficit público. En España, la deuda de todos los consistorios se eleva a 17.827 millones.

De más a menos

Si se entra en el detalle, el balance de la deuda viva desprende dos escenarios. En el lado negativo, el citado aumento de la cantidad a pagar a los bancos. En el positivo, que un total de 88 ayuntamientos de los 141 que hay en la provincia tienen su cuenta saldada con las entidades financieras (61 %).

El ranking lo encabeza Benidorm con 58 millones, que es la misma cantidad que suman las dos grandes poblaciones (Alicante y Elche). El gobierno que gestiona Toni Pérez ha duplicado prácticamente la deuda en un año. En 2023, estaba en 31 millones. Sin embargo, es el consistorio oriolano el que más ha visto crecer su pasivo. La administración local que preside Pepe Vergara ha pasado de tan solo dos millones a 44 millones, un salto exponencial para las arcas municipales.

Tras los dos gobiernos populares, está el socialista de Toni Francés. El alcoyano ha reducido en cuatro millones la deuda, que se queda, no obstante en 34 millones.

A continuación, están las dos grandes ciudades de la provincia. A pesar de las amortizaciones anunciadas por Luis Barcala, el ayuntamiento alicantino debe diez millones más que en 2023. El total se queda en 33,1 millones. Por su parte, Elche vive una situación similar. Su alcalde Pablo Ruz optó en su primer ejercicio completo por pedir 9 millones más a los bancos y dejó la deuda en 24,7 millones.

Gasto presupuestado por habitante (2025) Visualización del gasto presupuestado por habitante para el año 2025.

Entre las grandes poblaciones, destacan Torrevieja. El popular Eduardo Dolón ha amortizado en 6 millones la cantidad pendiente y solo quedan cuatro millones de duda. En menor escala, están los gobiernos de Elda y San Vicente del Raspeig. Rubén Alfaro redujo la deuda en 358.000 euros y tan solo consta una deuda de 107.000 euros. Más preciso fue el dirigente del PP, Pachi Pascual, que dejó a cero la cuenta pendiente.

Por vecino

Con el finiquito de 2024, el Ministerio de Hacienda ha echado cálculos sobre los gastos que inicialmente en 2025 han dedicado los ayuntamientos por habitante de acuerdo con sus presupuestos vigentes. En este sentido, las 20 localidades con más población de la provincia dejan un listado diferente.

En primer lugar, aparece Calp cerca de los dos mil euros (1.988 euros). En la horquilla entre los 1.500 y 1.700 euros por vecinos, está Torrevieja (1.714), Dénia (1.710 euros), Benidorm (1.611) y Xàbia (1.530). Los signos políticos son variados, pues cabe recordar que Calp es una coalición liderada por Ana Sala, quien tras salir del PP formó su propio partidos (Somos Calpe) y gobierna con el apoyo del PSOE y Compromís. El resto pertenecen a alcaldes del PP, salvo Dénia, con un acuerdo de las fuerzas de izquierda.

Hay que bajar a la decimotercera y decimoséptima posición para encontrar a Alicante y Elche. Los dos ayuntamientos gastan 1.122 euros por habitante y 960, respectivamente.