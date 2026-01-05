Alicante fija en su pirámide de gasto el abastecimiento de agua y Elche, en la Policía Local

Los dos grandes ayuntamientos de la provincia, Alicante y Elche, destinaron 347 y 241 millones, respectivamente para cubrir el coste de los servicios municipales. Ya fueran de gestión directa o indirecta, ambas repartieron sus recursos de una manera parecida, pero con focos diferentes. Mientras para el consistorio alicantino de Luis Barcala el mayor coste derivó del abastecimiento domiciliado de agua potable (50 millones), para el ilicitano de Pablo Ruz fue la Policía Local (33 millones).

Pero, de verdad, ¿cómo se reparte el dinero público? Esa es la respuesta que trata de dar la relación de los indicadores de “coste efectivo” de los servicios que publica anualmente el Ministerio de Hacienda, en este caso, referentes a 2024. La cifra es la suma de los gastos directos y las contraprestaciones para los supuestos de gestión indirecta, según marca la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Las áreas que mayor esfuerzo requieren son parecidas, si bien hay particularidades a tener en cuenta. En primer lugar, Alicante cuenta con cuerpo propio de bomberos, de ahí que tenga gasto propio (13 millones) y, en segundo, la diferencia poblacional, que marca los totales. Así, en Alicante, los costes aumentaron un 5,24 % respecto a 2023 y, en Elche, un 8 %.

Coste efectivo de los servicios (2024) Gráfico que muestra el coste efectivo de los servicios en 2024.

A partir de ahí, las comparaciones permiten dibujar una imagen de prioridades para uno y otro gobierno. Por ejemplo, la evaluación e información para personas en riesgos de exclusión y programas sociales es uno de los costes que se encuentran en las primeras posiciones. La diferencia es de 3 millones, pues Alicante destina 30,4 millones y Elche, 27, si bien cuenta con una mínima parte de gestión indirecta.

Grandes contratas

Lo que llama la atención ambas destinan prácticamente lo mismo a la limpieza viaria y la recogida de residuos. Las dos grandes contratas y, reconocidas por el gobierno municipal alicantino como Talón de Aquiles de la capital, se cifran alrededor de los 25 millones, para el primer caso y 19 millones para el segundo.

Entre los elementos diferenciadores destacar otros tres: la conservación de los centros educativos y las deportivas; así como el área de Urbanismo y planeamiento. En el caso del mantenimiento de colegios y otros edificios, tanto uno como otro registran un descenso. Alicante solo destina 12,9 millones y Elche, 9,3 millones. Respecto a las superficies deportivas, el consistorio alicantino tras años a cero ha empezado a destinar cantidades específicas que fueron de 5 millones en 2023 y otros 7 millones, el ejercicio siguiente. Sin embargo, Elche no tiene años en blanco y sus 7 millones están antecedidos de otros 11 millones.

En el área urbanística, gestión y disciplina, se podría decir que la foto de los últimos diez años es la misma, pero invertida, es decir, que mientras para Alicante es un apartado menor de 4,4 millones; para Elche se eleva a los 14,4 millones. Las rehabilitaciones de los barrios, mal llamados marginales, han marcado esta pauta.