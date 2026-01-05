Estos son los coches más vendidos en Alicante

Buen año para los concesionarios alicantinos, que lograron matricular 49.974 automóviles, con un aumento del 13,27 %. Unas cifras en consonancia con lo ocurrido a nivel nacional, donde se contabilizaron 1.148.650 ventas de turismos, un 12,9 % más que 2024.

Un incremento que se concentró en los motores híbridos y eléctricos, que en su conjunto suponen ya un 60,85 % del mercado provincial, tras crecer casi un 54 % en el último año; mientras que las matriculaciones de automóviles de gasolina cayeron un 18,66 %; y las de vehículos diésel se desplomaron otro 31,17 %, hasta prácticamente caer en la irrelevancia, con solo un 2,74 % de todas las matriculaciones.

Dentro del segmento de electrificados, los híbridos acapararon alrededor de dos tercios de las ventas, con un total de 19.847 operaciones, un 19,6 % más. Sin embargo, fueron el resto de categorías las que más crecieron, al calor de las subvenciones y de la mayor demanda. Así, en 2025 se vendieron en Alicante 3.386 híbridos enchufables, un 141 % más; y hasta 4.106 eléctricos puros, un 115 % más.

Igualmente, también experimentó un notable incremento la venta de motores a gas -una alternativa que impulsa con especial ahínco el grupo Renault-, que sumaron 3.070 turismos y todoterrenos, un 168 % más.

Marcas

En cuanto a la batalla por marcas, la coreana Hyundai se mantiene como líder destacado, con más de 8.000 automóviles matriculados en la provincia. La compañía logra colocar hasta cuatro de sus modelos entre los diez más comercializados en Alicante: el Hyundai i20, con 2.828 unidades -el coche más vendido del año en la demarcación-; el Tucson, con 1.598, que ocupa la tercera posición; el Kona, cuarto de la lista, con 1.486 coches vendidos; y el i10, el noveno de la clasificación, con 1.077 operaciones.

El Sandero logró situarse como el segundo modelo más vendido en Alicante. / INFORMACIÓN

La segunda marca que más negocio hizo en Alicante el año pasado fue KIA, con un total de 4.996 vehículos matriculados. Sus superventas fueron el KIA Sportage, que despachó 1.424 automóviles; y el KIA Stonic, con otros 1.102.

La francesa Renault logró auparse a la tercera posición, con 3.226 turismos vendidos, un 72 % más que en 2024 y con un protagonista destacado, el Clio, del que se matricularon 1.159 unidades, un 111 % más. Le sigue su filial Dacia, con 2.986 ventas, de las que casi dos tercios correspondieron al Sandero, el segundo automóvil más vendido del año en Alicante, con 1.917 operaciones.

Por su parte, la china MG se sitúa ya como la quinta con mayor volumen de ventas en la provincia, con 2.636 unidades en 2024, y el ZS como su modelo más exitoso, con 1.478 matriculaciones.

Por detrás se situaron Volkswagen, con 2.627 matriculaciones, un 5,33 % más; Skoda, con 2.491 (+39 %); Toyota, con 2.451 (+7,69 %); Peugeot, con 2.108 (un 16 % más, a pesar de la mala imagen que la compañía se ha ganado con la crisis de los motores puretech) y Citroen, con 1.730 (+74 %)