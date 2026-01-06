Las rebajas se imponen a los descuentos continuos y el sector prevé un 4% más de ventas

Las rebajas de invierno se sobreponen a los descuentos continuos, a la resaca navideña y a la cuesta de enero para iniciar un periodo en el que el sector textil prevé un 4 % más de ventas que en el mismo periodo del año pasado, mientras el presupuesto también aumenta en un porcentaje similar.

Estas rebajas, que culminan el periodo iniciado con el 'Black Friday' y seguido con las compras navideñas, han empezado en algunos comercios y webs y comenzarán mañana en los grandes centros comerciales para un año en el que se espera un presupuesto medio de 104,65 euros por persona, el máximo histórico, según el comparador financiero Banqmi.

Con el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos, la patronal del textil y complementos Acotex prevé que las ventas en el sector aumenten entre un 4 % y un 5 % en comparación con la misma temporada de 2025.

En 2025, Acotex sitúa un descenso del 2,2 % en las ventas del mes de enero sobre 2024, cuando la facturación fue un 1,8 % mayor que en 2023, mientras que en años previos los incrementos habían sido del 9,9 % interanual en 2023 y del 34,8 % en 2022 sobre 2021, unas cifras alteradas por completo por la pandemia.

Varias personas, en un periodo de rebajas. / Jesus Hellin 2023 / Europa Press

La patronal considera que esta campaña que se inicia mañana se caracterizará por "descuentos agresivos iniciales" del 50 %, que alcanzarán "en muchos casos" el 60 % y el 70 % en segundas rebajas.

No obstante, el consumidor "sigue siendo muy sensible al precio y las rebajas de invierno son una oportunidad para comprar el inventario de las tiendas con importantes descuentos", según señaló Acotex este lunes en un comunicado.

El consumidor gastará 104,65 euros estas rebajas

En esa misma horquilla, en la de aumentar entre un 4 y un 5 % las ventas, se mueven las previsiones del presupuesto medio por persona.

El comparador Banqmi sitúa el presupuesto medio en 104,65 euros, frente a los 100,01 euros de 2025, un 4,64 %, aunque estas rebajas se enmarcan en un contexto de consumo "más prudente y selectivo", marcado por la subida de precios y por un cambio progresivo en la forma de buscar descuentos.

Así, aunque el gasto previsto per cápita aumenta este año hasta máximos históricos, el consumidor español se muestra menos convencido del valor real de los descuentos tradicionales y más inclinado a comparar precios, diversificar canales de compra y aprovechar ofertas a lo largo de todo el año, especialmente en el entorno 'online'.

Imagen de archivo de un cartel de Rebajas en un comercio. / Ismael Herrero / EFE

Por regiones, el mayor presupuesto per cápita para todas las rebajas se sitúa en La Rioja, con 118,13 euros, mientras que el menor será el de Galicia, donde cada persona tiene previsto gastarse 90,01 euros. Tras La Rioja, se sitúan País Vasco (114,45 euros), Madrid (111,98 euros), Asturias (108,24 euros) y la Comunitat Valenciana, con 106,14 euros.

Los habitantes de Aragón (105,34 euros), Cataluña (105,14 euros) y Navarra (105,11 euros) gastarán de media unos 105 euros, en Asturias serán 104,41 euros y en Castilla y León, 104,32 euros, mientras que en Murcia (100,34 euros) y Castilla-La Mancha (100,13) ese presupuesto se sitúa en los cien euros.

Por debajo se encuentran Andalucía (99,14 euros), las Islas Baleares (97,34 euros), Melilla (94,15 euros) y Ceuta (93,35 euros), además de Extremadura, donde ese presupuesto se reduce a 91,45 euros, y las Islas Canarias, con 91,10 euros.