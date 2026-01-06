Los trabajadores alicantinos recuperan poder adquisitivo por segundo año consecutivo aunque por la mínima

A la espera de que la nómina de enero refleje alguna actualización, de momento los trabajadores alicantinos pueden estar satisfechos con el resultado del año pasado. Por segundo ejercicio consecutivo, la subida media pactada en convenio se quedó por encima de la inflación, lo que significa que lograron recuperar algo del poder adquisitivo que perdieron entre 2021 y 2023, cuando la pandemia y la guerra de Ucrania dispararon los precios. Eso sí, se trata de una victoria por la mínima y que, ni mucho menos, compensa todo lo perdido.

Según los registros que guarda el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los convenios registrados durante 2025 en la provincia contenían un alza del 3,11 % en los salarios, una cifra que se queda por debajo de la media nacional, que fue del 3,49 %, pero suficiente para batir al IPC, cuya media anual se situó en el 2,7 %.

De esta forma, se produce una ligera mejora de 0,4 puntos, que se suma a los 0,3 que ya se lograron en 2024 por el mismo motivo.

Convenios sectoriales más generosos

En total, a lo largo del año pasado se registraron 88 convenios colectivos en Alicante, que afectaron a 31.916 empresas y 202.828 trabajadores. Una cifra a la que hay que sumar los que se vieron protegidos por convenios de ámbito autonómico o estatal.

Los más afortunados fueron los que se beneficiaron de un convenio sectorial, que vieron subir sus salarios una media del 3,12 %, mientras que los que tuvieron convenio de empresa se tuvieron que conformar con el 2,93 %.

En cualquier caso, la mejora de los dos últimos años queda muy alejada de la pérdida de poder de compra que sufrieron los trabajadores entre los años 2021 y 2023. Sólo el primero de esos ejercicios, los trabajadores de la provincia vieron mermar su capacidad adquisitiva en un 5,2 %, como consecuencia de una inflación media del 6,5 % y una subida de sueldos del 1,32 %. En 2022 se produjo la pérdida de otro 5 % y en el 2023, de un 0,3 %.

Comparativa entre la inflación y la subida salarial en Alicante Este gráfico muestra la comparativa entre la inflación y la subida salarial en Alicante.

A pesar de la evidente mejora de la situación, desde los sindicatos no están nada satisfechos. Sobre todo, porque, aunque la inflación general se haya moderado, aspectos básicos como la vivienda continúan desbocados. "La presión de los precios, especialmente en vivienda y alquiler, ha sido mucho mayor que la subida de salarios, reduciendo el poder adquisitivo real de muchas familias", se lamenta la secretaria general de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Eva Calleja, que también recuerda que Alicante se encuentra entre las provincias con un salario medio más bajo de todo el país.

En la misma línea se pronuncia el responsable de UGT en la Muntanya, la Vega Baja y el Vinalopó, Ismael Senent, que propone que el precio de las casas sea "un indicador vinculante en la negociación de los convenios colectivos". "Los incrementos salariales son una victoria del diálogo social, pero deber ser el suelo, no el techo, para compensar años de devaluación salarial en la provincia", insiste Senent.

Su compañera en l'Alacantí-La Marina, Yolanda Díaz, recuerda, además, "que la mejora no ha sido homogénea en todos los sectores de actividad, ni para todas las personas trabajadoras, y en muchos casos solo ha compensado de manera parcial el encarecimiento acumulado de los últimos años". En contraposición, Díaz destaca el fuerte incremento de beneficios empresariales que se ha registrado.

"Razonable"

Por su parte, el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, considera que "los datos del último año muestran una evolución salarial razonable y en la buena dirección, especialmente si se tiene en cuenta el contexto en el que se ha producido".

Protesta de los sindicatos para reclamar mejores salarios en los servicios públicos. / Héctor Fuentes

Así, destaca el hecho de que los trabajadores recuperen poder adquisitivo, aunque también alerta de que la incertidumbre económica, el aumento de los costes empresariales y la necesidad de mantener la actividad y el empleo han marcado el ejercicio.

"Para nosotros esto demuestra el esfuerzo que se está haciendo desde la parte empresarial y que una negociación colectiva responsable y adaptada a la realidad productiva funciona cuando se buscan acuerdos constructivos entre empresas y trabajadores", apunta Quintanilla. "En lugar de confrontar posiciones, que reflejan una falta de sintonía con la realidad de muchas pymes, necesitamos un enfoque que fomente la concertación y no añada incertidumbre al mercado laboral. Hay que ir mejorando salarios, pero también reforzar la productividad y generar un clima de estabilidad que favorezca la inversión, el crecimiento y la creación de empleo de alto valor añadido en la provincia", concluye el portavoz de los empresarios alicantinos.