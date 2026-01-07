Alerta en la agricultura de Alicante: la UE amenaza con un recorte de 13 millones en ayudas

Pintan bastos para la agricultura alicantina. Y es que los recortes que se anuncian en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea amenazan con dejar sin 13 millones de euros anuales en ayudas al sector provincial, en lo que supondría un duro golpe para los productores, principalmente los jubilados. Tanto Asaja como el propio Consell han expresado su frontal oposición a este tijeretazo, argumentando que pondría en peligro la continuidad de numerosas explotaciones.

La Unión Europea está trabajando en la elaboración de un nuevo marco financiero plurianual y reforma de la PAC de cara a 2028, y si bien todavía no se han concretado los detalles, ya se ha dejado caer que habrá duros recortes en materia de ayudas. Factores como las ayudas a Ucrania y el rearme de la propia Unión ante las amenazas exteriores, propician que sea necesario recortar de otras partidas, y la agricultura se ha puesto en el punto de mira.

Representantes alicantinos de Asaja en una reciente protesta en Bruselas. / INFORMACION

Tanto es así, que se anuncian duras restricciones que, tal y como se destaca desde la propia Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, para el conjunto de la Comunidad Valenciana podría suponer la pérdida de 52 millones de euros anuales, de los cuales, atendiendo al reparto proporcional, 13 millones corresponderían a la provincia de Alicante.

De hecho, el titular del departamento autonómico, Miguel Barrachina ha instado al Gobierno de España a adoptar una postura firme y definida de la PAC, sobre la base de que, afirma, esta reducción que amenaza al territorio autonómico afectaría a unos 28.000 agricultores, 24.000 de ellos ya jubilados, y pondría en riesgo la continuidad de 300.000 hectáreas de cultivo, lo que equivale al 60 % de la superficie agraria activa.

Barrachina, en este sentido, reclama al Ejecutivo central que lidere la defensa del sector agrario español en Bruselas y asegure unas condiciones equitativas que permitan a agricultores y ganaderos afrontar con garantías los desafíos del sector.

Una explotación agrícola en el Camp d'Elx. / AXEL ALVAREZ

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, también ha mostrado su preocupación por lo que pueda suceder con la reforma de la PAC, destacando que la provincia ya ha perdido en los últimos años cuantiosas ayudas como consecuencia del abandono de explotaciones y la fuerte implantación del minifundio. "Las parcelas de menos de una hectárea no cobran, y eso se nota más en nuestro territorio que en otros, por la propia configuración de nuestra agricultura", lamenta.

Y remarca la fuerte incidencia que este recorte tendría sobre el sector, que ya está muy castigado por el incremento de costes y la fuerte competencia de los productos importados, que podría verse agravada con el pacto firmado entre la Unión Europea y Mercosur. "Sería un golpe tremendo, y solo nos queda esperar a que haya una rectificación, y más después de la movilización que hubo recientemente en Bruselas por parte de representantes agrarios del conjunto del territorio comunitario", indica Andreu.

Representación

Desde la Conselleria de Agricultura también han mostrado su predisposición a trabajar contra estos recortes, aprovechando, entre otras cuestiones, la posición que le concede el hecho de que durante el primer semestre de este año que se acaba de iniciar va a asumir la representación y coordinación de las comunidades autónomas en el Consejo de Agricultura de la propia Unión Europea.

Para el conseller, esta etapa representa una oportunidad para reforzar la voz de las autonomías y realzar la importancia de un diálogo constante y coordinado, trabajando para que las posiciones comunes estén bien articuladas y se puedan trasladar a Europa con claridad y solvencia.