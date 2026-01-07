Los alicantinos pagan cada día 18 millones en impuestos al Estado

Más empleo, más consumo, precios más elevados… y hasta el aumento del número de pensionistas. Todo parece alinearse para que la recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Aeat) no deje de batir un récord tras otro en los últimos años. Una situación que se deja sentir aún más en el caso de la provincia de Alicante, donde el incremento que experimentan las principales figuras impositivas es bastante más acusado que la media nacional.

Una buena noticia, aunque a muchos les pique bolsillo, si se tiene en cuenta que el volumen de impuestos que se paga refleja con bastante fidelidad la evolución económica de una zona.

El último balance realizado por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda contabiliza una recaudación total en la provincia de 6.167 millones de euros hasta el pasado mes de noviembre, lo que supone un 24,3 % más que en el mismo periodo del año anterior, muy por encima del ya de por sí notable 10 % en que se incrementaron los ingresos de la Aeat a nivel nacional. Son también 950 millones más de lo que recaudó Hacienda en Alicante en todo 2024.

Echando cuentas, esto significa que los alicantinos ya pagan una media de 18,4 millones de euros diarios al fisco por los principales tributos de carácter estatal -aunque luego se ceda una parte as las autonomías-, como el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades, el que grava los beneficios empresariales, que es uno de los que más crece.

Impuesto sobre la Renta

De todos ellos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el que más ingresos genera, con 2.449 millones de euros hasta noviembre, un 23,1 % más. Aumentan todos los conceptos, desde las retenciones que se aplican a las nóminas -impulsadas por el aumento del número de ocupados y el crecimiento de los salarios- hasta el resultado de la declaración anual, en la que cada vez más contribuyentes se ven obligados a pagar. Así, este año los ingresos de la Campaña de la renta crecen un 24,9 % en la provincia.

Pero es que, incluso el aumento del número de pensionistas y las cuantías más elevadas de las nuevas pensiones suponen una alegría para el departamento que dirige María Jesús Montero, que también ingresa un 11,3 % más a nivel nacional por las retenciones que también se aplican a estas prestaciones.

Una de las oficinas de la Agencia Tributaria. / INFORMACIÓN

A este respecto, uno de los motivos de este aumento de las ganancias de la Aeat en este tributo es la negativa del Gobierno a deflactar las tarifas que se aplican, es decir, a adaptar los tramos de los distintos tipos del IRPF al encarecimiento de la vida, de forma que cada vez hay más contribuyentes en escalones superiores, aunque su poder adquisitivo real no haya subido. Esta es una de las principales críticas que los economistas realizan cada año antes del inicio de la campaña de la renta.

En cualquier caso, no es el único impuesto donde la recaudación sigue de récord en récord. El IVA también aportó un 8 % más, con un total de 2.119 millones de euros en total en los primeros 11 meses del año. Un dato que refleja la mejora de las ventas de las empresas de la zona, que son las que ingresan en Hacienda este gravamen sobre el consumo.

Más beneficios

Aunque, sin duda, el dato que mejor deja ver la situación del tejido productivo alicantino es el incremento en un 44,2 % del Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación vuelve a superar la barrera psicológica de los mil millones de euros -en concreto, 1.079 hasta noviembre- por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Un dato especialmente significativo si se tiene en cuenta que entonces buena parte de esa cantidad procedía de las ganancias de los grupos promotores, un sector que actualmente ha reducido mucho su peso en el conjunto de la economía (en estos momentos, más del 80 % del negocio inmobiliario se centra en la segunda mano).

Es cierto que también han ayudado algunas medidas legislativas, como la limitación de la compensación de pérdidas en los grupos, pero en su mayoría no deja de ser la consecuencia de la mejora de las cuentas de resultados de las empresas de la zona. En especial todas aquellas vinculadas al sector turístico, que han mejorado considerablemente su rentabilidad, a pesar del aumento de costes que también han registrado.

Incluso el denominado Capítulo III de los balances de la Aeat, que recoge las tasas o las multas, se incrementa un 13,3 %, hasta sumar 44,7 millones de euros.