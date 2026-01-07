Primera toma de temperatura del año para el sector del calzado

Arranca el calendario ferial del año para el sector del calzado, que, a partir del próximo sábado tiene su primera cita en la localidad italiana de Garda, en el certamen Expo Riva Schuch. Una feria clave para los fabricantes españoles, al tratarse de la que genera mayor volumen de negocio dentro de la gama media.

Este certamen sirve para la presentación de las nuevas colecciones de calzado para el invierno 26/27, lo que significa que los visitantes tienen una vista previa completa de la oferta y pueden planificar los pedidos con antelación. Para los expositores representa la primera oportunidad de poner a prueba las colecciones y ajustar los planes de producción.

Al mismo tiempo también es el último evento en el calendario para los pedidos de la campaña del verano 26, gracias a la presentación de las colecciones pronto-moda, novedades y de reposición de existencias, según explican desde la patronal FICE.

Más de mil marcas

En esta edición, más de mil marcas y expositores estarán presentes, en representación de 40 países. La distribución geográfica del evento refleja su vocación global: el 40% de los expositores son de Europa, mientras que el 60% restante procede de países no europeos.

Si se analiza más detenidamente la representación por países, China confirma su liderazgo con un 33% de los expositores, seguida de Italia (16%), India (10%) y Turquía (9%). También destacan otros países como Brasil, Alemania o Portugal, además de España, que acude al certamen con un total de 40 expositores, en representación de 60 marcas.

Una imagen del certamen. / Jacopo Salvi - fpro.it

Como es habitual, la provincia de Alicante aporta el 65 % de esa cifra, con un total de 26 expositores, de los que 15 tienen su sede en Elche, tres en Catral y el resto se reparte entre otras poblaciones.

Bolsos

Paralelamente, la feria organiza la 15ª edición de Garda Bags que cambió de imagen y ubicación durante la última edición de junio 25. El área de bolsos, artículos de cuero, maletas y accesorios de viaje estrenó un nuevo concepto de decoración modular.

En la última edición de junio 25, el número de visitantes profesionales fue de 8.000; un 83,5% procedente de países europeos, un 10% de Asia, un 4,8% de América, un 1,2% de África y un 0,5% de Oceanía.

En cuanto al tipo de visitante, un 26,8% son retailers (tiendas o cadenas de tiendas), el 18% distribuidores, el 7,2% importadores, el 6% representantes de comercio electrónico y el 18% fabricantes.

La próxima edición de la feria está prevista del 13 al 16 de junio de 2026. Sobre la importancia de esta feria como escaparate para la internacionalización del calzado español, el presidente de FICE, Vicente Pastor, ha señalado que, en el marco del Plan Estratégico, "una de las prioridades es el apoyo a la internacionalización, ya que consideramos que es un motor clave para el crecimiento y competitividad de nuestro sector".