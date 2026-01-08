AIJU y la UA lanzan un asistente de IA para formar a las empresas en seguridad de productos

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU), ha lanzado un innovador asistente, basado en inteligencia artificial generativa, que actúa como tutor personalizado para entender la nueva regulación europea sobre seguridad de productos de consumo. Para ello, han contado con la colaboración de la Universidad de Alicante (UA), como experta en desarrollo tecnológico y pedagógica; así como con expertos internacionales en ética y propiedad intelectual de Francia (CEIPI), la asociación de fabricantes de juguetes de la República Checa (SHH) y un centro de formación profesional de referencia en Alemania (KBS).

Esta herramienta inteligente, que forma parte del proyecto AI4ProSa, cofinanciado por Erasmus+, busca mejorar las competencias y la recualificación de profesionales para mitigar el impacto económico de esta ley en las pymes. El sistema se adapta al ritmo y estilo de aprendizaje del usuario, ofreciendo formación en español, inglés, francés, checo y alemán, lo que garantiza una experiencia accesible y culturalmente contextualizada.

Los expertos que participan en el desarrollo del proyecto. / INFORMACION

Como explica Encarna Alemañ, responsable del proyecto en AIJU, para su validación, “la versión beta del asistente ha sido probada ya con éxito en entornos reales de España, Alemania y República Checa, mediante pilotos realizados con estudiantes o trabajadores y un profesor por sesión”. Estas pruebas se centraron específicamente en los roles y responsabilidades de fabricantes, importadores y distribuidores bajo el nuevo reglamento.

Para garantizar el rigor pedagógico, se han empleado tres instrumentos de evaluación: cuestionarios al profesorado, exámenes de conocimientos al alumnado y cuestionarios de experiencia de uso, lo que ha permitido ajustar el contenido y funcionamiento de la herramienta antes de su próxima fase de validación.

Colaboración europea

El proyecto AI4ProSa se desarrolla gracias a la colaboración de un consorcio europeo que reúne conocimientos complementarios. AIJU ha sido la entidad encargada de coordinar el proyecto, aportando su experiencia en seguridad de productos, mientras que la Universidad de Alicante desarrolla la parte tecnológica y pedagógica. Por su parte, el resto de las entidades europeas participantes han sido las responsables de supervisar las directrices éticas y aportando su visión del sector empresarial y de la Formación Profesional, asegurando que el asistente sea seguro, fiable y útil para todos los usuarios.

Como complemento al asistente, el consorcio desarrollará la guía “Product Safety Training with Generative AI: A Guided Approach”. Este recurso está diseñado para enseñar a interactuar eficazmente con herramientas de IA en el ámbito de la seguridad de productos, centrándose en tres pilares esenciales: el análisis crítico de las respuestas generadas, la toma de decisiones fundamentadas y el uso ético y seguro de la tecnología.

Una de las sesiones para probar la herramienta. / INFORMACION

La guía estará disponible de forma gratuita, traducida a varios idiomas y adaptada específicamente a las necesidades de trabajadores de PYMEs, estudiantes de Formación Profesional (FP) y formadores

“Tras el éxito de las pruebas piloto, el proyecto dará comienzo a la fase de validación de la versión 0.9 del asistente, que contará con al menos 45 participantes en España, Alemania y República Checa. Esta etapa permitirá garantizar que la herramienta sea completa, práctica y realmente efectiva para la formación en seguridad de productos”, ha indicado Encarna Alemañ.