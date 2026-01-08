Cifra histórica de autónomos en Alicante: la provincia alcanza los 149.354 afiliados

El trabajo autónomo bate récords en Alicante. Y es que la provincia ha cerrado 2025 con nada menos que 149.354 afiliados a la Seguridad Social, después de un incremento del 3 % que la sitúa en el pelotón de cabeza a nivel nacional, solo superada por el 3,7 % de la provincia de Valencia. Todo en un contexto en el que, al contrario de lo que se pudiera pensar, no son las actividades relacionadas con el turismo las que tiran con mayor fuerza. La apuesta por las nuevas tecnologías está ofreciendo sus frutos, hasta el punto de que es este el nicho que registra un mayor crecimiento en el número de profesionales. También la construcción actúa como elemento tractor, en un momento de fuerte movimiento en el sector inmobiliario. Con todo, desde las organizaciones de autónomos advierten de que no es oro todo lo que reluce, dado que, afirman, detrás de estos incrementos también se esconde una precarización del mercado laboral.

Las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social al cierre de 2025 han confirmado lo que ya se veía venir en los últimos meses en lo que respecta al colectivo de autónomos, con un incremento interanual en cifras absolutas de 4.435. Y es que el alicantino es el segundo territorio del conjunto del país que más ha crecido, concretamente un 3 %, siendo superado únicamente por el 3,7 de Valencia. Se da la circunstancia, además, de que los 149.354 afiliados, dato por otro lado histórico, solo son superados por los 441.158 autónomos de la Comunidad de Madrid, los 417.614 de la provincia de Barcelona, y los 196.000 de la de Valencia.

Una empresa tecnológica de la provincia, la actividad que más tira de la afiliación. / AXEL ALVAREZ

El comercio es la actividad en la que se computan más afiliados, concretamente 33.840, aún a pesar de que en este último año se ha registrado un ligero retroceso de 233. Le sigue, a continuación, la construcción, con 21.629, lo que representa una subida de 823. Todo en un contexto en el que la actividad inmobiliaria presenta un gran dinamismo, como así lo demuestra el hecho de que los autónomos relacionados con la misma también hayan crecido en 494, hasta situarse en 4.916.

En cualquier caso, el apartado que registra un mayor incremento es el de las actividades profesionales científicas y técnicas, que alcanzan los 14.177 afiliados tras un un incremento de nada menos que de 1.162, lo que pone en evidencia la consolidación de este territorio como un notable hub en la materia.

En lo que respecta al resto de apartados, la hostelería contabiliza 16.226 autónomos tras una subida de 231, al tiempo que destaca la evolución registrada por las actividades educativas, que alcanzan los 4.551 afiliados después de un ascenso de 353. Por contra, la industria manufacturera retrocede en 188 para quedarse en 9.459, mientras que la agricultura permanece estancada en 3.525, lo que supone un inapreciable descenso de un solo autónomo.

Reacciones

A la hora de explicar los motivos por los que la provincia ocupa una posición de liderazgo, el secretario general de la Federación de Autónomos de la Comunidad Valenciana (FESCV), Diego Menor, subraya que "Alicante siempre ha sido un territorio muy dinámico, y eso se deja notar en las estadísticas".

Aunque advierte de que no todo es de color de rosa, dado que, en su opinión, "este crecimiento también se sustenta en una precarización del mercado laboral". Y pone como ejemplo la excesiva subcontratación y la proliferación de lo que se ha dado en llamar falsos autónomos que, en realidad, dependen de una empresa.

La construcción también se ha convertido en un nicho para los autónomos. / AXEL ALVAREZ

Y critica, asimismo, la que considera excesiva presión fiscal, que según sus palabras, "no nos deja crecer a los verdaderos autónomos".

En parecidos términos se expresa la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu, quien remarca que el aumento de afiliaciones no puede leerse en clave triunfalista sin analizar la calidad y sostenibilidad de ese crecimiento. "El trabajo autónomo -lamenta- vuelve a aparecer como un colchón del mercado laboral, pero demasiadas veces sigue funcionando como un refugio precario ante la falta de alternativas estables".

Según sus palabras, detrás del dato agregado "conviven realidades muy distintas, autónomos sin asalariados, ingresos irregulares, jornadas extensas y una protección social que continúa claramente por debajo de la del trabajo asalariado".