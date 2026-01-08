De Guindos evita pronunciarse sobre el reemplazo de Lagarde en el BCE mientras Hernández de Cos gana enteros

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cuyo mandato expira el próximo 31 de mayo, considera que aún "es pronto" para hablar del posible sustituto de Christine Lagarde, cuyo mandato concluye el 31 de octubre de 2027, al frente de la institución, pese a que en las quinielas figura como favorito el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos.

El exministro de Economía, que ocupó la vicepresidencia del BCE con Draghi y durante toda la etapa de Lagarde, ha comparecido hoy en un acto organizado por Vocento y XLSemanal, donde ha declarado que a la alemana "aún le quedan casi dos años, un periodo aún muy largo". Además, De Guindos ha recordado que su propia vacante se libera antes que la de Lagarde, y ha mencionado sus planes de cara al futuro.

Pese a la cautela, el vicepresidente se ha referido a los nombres mencionados en los círculos de analistas y expertos como posibles reemplazos de Lagarde. En los últimos días, uno de ellos ha ganado entidad: Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Respecto a los nombres discutidos, De Guindos ha afirmado que todos son "muy válidos", aunque ha asegurado que le parece "un poco prematuro empezar a hablar de la sustitución de la presidencia".

"Empiezo a ver quinielas... cuál es el favorito. Yo creo que al final hay que tener en cuenta lo que pasó con la elección de Lagarde. Cuando llegó la sustitución de Draghi, Lagarde no estaba en las quinielas", ha recordado Guindos, añadiendo que se trata de un proceso de elección en el cual influyen otros factores, otros puestos, "es un tema de equilibrios desde muchos puntos de vista", ha mencionado De Guindos en declaraciones recogidas por 'Europa Press'.

Así, el vicepresidente se ha mantenido decidido a evitar especulaciones sobre posibles candidatos, rememorando la irrupción de Lagarde como sucesora de Draghi cuando ni siquiera figuraba en las principales quinielas.

Hernández de Cos gana enteros

Respecto a la opción Hernández de Cos, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mencionaba el pasado miércoles que España buscará mantener "una representación significativa" en el BCE. Al ser cuestionado precisamente sobre la opción de que el exgobernador del BCE acceda al más alto funcionariado de la UE, Cuerpo sostuvo que Hernández de Cos es un "excelente profesional" con una carrera "más que contrastada".

"España empujará por mantener una representación significativa, como nos corresponde, tanto por cuota accionarial como por importancia de la economía española en la eurozona, y, en este caso, en su momento, tomaremos la decisión tanto sobre el puesto como sobre las candidaturas", declaró ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros recogida por 'Europa Press'.

Lo cierto es que Hernández de Cos cada día gana más enteros. El diario 'Financial Times' publicó este martes un sondeo sobre las posibilidades de cada implicado de acceder a la presidencia del BCE. El español era señalado como favorito, con un 26% de los economistas consultados a favor, seguido por el neerlandés Klaas Knot, con un respaldo del 24%. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y la miembro del Comité Ejecutivo del BCE Isabel Schnabel, cerraban la lista con un 14% y un 7% de apoyo, respectivamente.

Del mismo modo, De Guindos abordó su propio futuro tras dejar la vicepresidencia del BCE en menos de seis meses. Al ser cuestionado sobre una posible vuelta a la política nacional, donde permaneció durante siete años como titular de Economía, De Guindos mostró su preferencia por el mundo académico. El vicepresidente confirmó que ya tiene ofertas de alguna universidad, afirmando que un factor que le ha empujado a descartar una vuelta al escenario político ha sido "la edad".