El Ibex 35 abre con ligeros descensos lastrado por Wall Street y las bolsas asiáticas

La Bolsa española ha iniciado la sesión de este jueves en negativo, con un descenso del 0,33%, lastrada por el cierre bajista de Wall Street y por el tono débil que han mostrado los mercados asiáticos durante la madrugada. Los inversores siguen, además, atentos a la evolución de Venezuela, del mercado del crudo y en los intereses expansionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Groenlandia.

La Bolsa española mantiene este jueves la tendencia negativa después de acabar ayer con una caída del 0,29%, por debajo de los 17.600 puntos, después de alcanzar máximos históricos el martes.

Trump ha asegurado que quiere aumentar el gasto militar del país hasta los 1,5 billones de dólares (cerca de 1,3 billones de euros) en 2027, lo que supone un aumento del 50% respecto al presupuesto previsto para este año.

"Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares (unos 900.000 millones de euros), sino de 1,5 billones de dólares", ha señalado en su plataforma Truth Social.

Además de las tensiones geopolíticas, los inversores prestarán atención este jueves a la publicación de las peticiones semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos y a las declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, en un foro que se celebra en Madrid.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Puig (+2,78%), Amadeus (+1,2%), Repsol (+0,80%), Cellnex (+0,61%) y Grifols (+0,60%). Por contra, entre los descensos, destacaba Endesa, que se dejaba casi un 1,6% en la apertura, seguido de ArcelorMittal (-1,5%), Colonial (-1%) y Unicaja y BBVA, que cedían casi un 0,9% en ambos casos. Las entidades bancarias que fueron las grandes protagonistas de las subidas del Ibex 35 en 2025, todavía no han conseguido arrancar en las primeras sesiones celebradas este año.

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: Fráncfort subía un 0,1%, mientras que París caía un 0,2% y Londres se dejaba un 0,3%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1677 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,257%.

En materias primas, el Brent —referencia en Europa— se mantiene por encima de los 60 dólares tras avanzar cerca de un 0,5%. En Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) también repunta alrededor de un 0,5% antes de la apertura europea y alcanza los 56,27 dólares por barril.

Primera subasta del Tesoro

En el ámbito de deuda pública, el Tesoro inaugura este jueves el calendario de subastas de 2026 con una emisión a medio y largo plazo, con la que prevé obtener entre 5.750 y 7.250 millones de euros, según los objetivos difundidos por el organismo del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En esta primera operación del año, se subastarán bonos del Estado a cinco años (cupón del 2,70% y vencimiento el 31 de enero de 2030), obligaciones a siete años (cupón del 3% y vencimiento el 31 de enero de 2033), obligaciones a diez años ligadas a la inflación de la eurozona (cupón del 1,15% y vencimiento el 30 de noviembre de 2036) y obligaciones a 20 años (cupón del 3,45% y vencimiento el 30 de julio de 2043).

Con los bonos a cinco años y las obligaciones a siete y a 20 años, el Tesoro espera adjudicar entre 5.500 y 6.500 millones de euros. Para la referencia indexada a la inflación, la previsión de colocación se sitúa entre 250 y 750 millones.