Indra se dispara en el Ibex 35 con la caída de Maduro en Venezuela y las tensiones en Groenlandia

Indra fue el gran triunfador del Ibex 35 en 2025 y ha comenzado 2026 con el mismo pulso. La compañía, participada por el Estado, avanza ya cerca de un 16% en las primeras sesiones del año, prolongando el rally con el que cerró el ejercicio pasado como el valor más alcista del selectivo, tras casi triplicar su cotización (+184%). El último impulso llega al calor del nuevo repunte de la tensión geopolítica, con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el foco abierto en Groenlandia, que Donald Trump pretende anexionar pese a que forma parte de Dinamarca.

La compañía liderada por Ángel Escribano ha arrancado el año, además, con la adjudicación de un contrato de 298,5 millones de euros de la Administración Federal de Aviación (FAA) para fabricar radares de vigilancia del tráfico aéreo de próxima generación. El contrato estadounidense se enmarca en el programa de sustitución de sistemas de radar de la FAA y, según el secretario del Departamento de Transportes, Sean Duffy, prevé una renovación progresiva de la red —con un horizonte que se extiende hasta 2028— dentro del plan para modernizar el sistema nacional de control aéreo con tecnología más resiliente y cibersegura. Indra compartirá el proyecto con la estadounidense RTX y contará con Peraton como integrador principal del nuevo sistema.

Más allá del importe, el encargo consolida la huella industrial de Indra en el país. La compañía ya había anunciado una inversión de 43 millones de euros para ampliar capacidad y levantar una nueva instalación en el área de Kansas City, con la previsión de crear más de 200 empleos cualificados en los próximos años. Ese despliegue industrial es el que permitirá producir desde Estados Unidos los nuevos sistemas adjudicados por la FAA, con apoyo del grupo a escala global.

En paralelo, el componente geopolítico sigue funcionando como viento de cola para las compañías de armamento y de defensa de Europa, que también han arrancado el año con alzas como Indra. Los estrategas de Morgan Stanley, en una declaración recogida por Bloomberg, interpretan la operación militar en Venezuela como un recordatorio de que Europa tendrá que asumir más responsabilidad sobre su propia seguridad y autonomía estratégica. En la misma línea, analistas de XTB apuntan a que la captura de Nicolás Maduro abre la puerta a que Estados Unidos busque acceso a recursos críticos —como tierras raras, además de petróleo y oro—, un factor que podría prolongar la incertidumbre y retrasar un eventual acuerdo de paz en Ucrania, manteniendo elevada la demanda de contratos de defensa.

Las tensiones también se han trasladado al Ártico. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, reclama respeto a Donald Trump y critica su retórica intervencionista, mientras que España reitera junto a Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido la soberanía de la isla. "Groenlandia pertenece a su gente. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen", sostiene el comunicado emitido este martes.

La Casa Blanca sostiene que Donald Trump y su equipo estudian “un abanico de opciones” para hacerse con Groenlandia, incluida la posibilidad de recurrir al Ejército estadounidense, según declaró la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en una entrevista con CNBC. Trump insiste en que Estados Unidos “necesita” la isla ártica por razones de seguridad nacional y esta semana volvió a aludir a la mayor actividad de Rusia y China en la región para respaldar su postura.

El ministro de Defensa de Dinamarca y viceprimer ministro, Troels Lund Poulsen, declaró este martes que el Gobierno invertirá 88.000 millones de coronas danesas (13.800 millones de dólares) en reforzar la defensa de Groenlandia debido a "la seria situación de seguridad" que afronta la región. “Espero que Estados Unidos lo reconozca y quiera colaborar, porque compartimos el objetivo de garantizar la seguridad en el Ártico”, señaló. “Dinamarca desea mantener su alianza con Estados Unidos, pero para ello debe existir una voluntad recíproca de respeto y cooperación”.

'Boom' de valoración

El apetito inversor por la defensa también asoma en el calendario de salidas a Bolsa de 2026: el grupo francoalemán KNDS estudia un debut que se ha llegado a situar en el entorno de los 20.000 millones de euros de valoración, mientras que la checa CSG sopesa una oferta pública de venta (OPV) que el mercado ha estimado en rangos muy amplios y que en algunas referencias se ha vinculado a objetivos en torno a los 30.000 millones. En España, entre los nombres que suenan para 2026 figuran la ingeniería asturiana TSK y la operadora Digi, de matriz rumana, para un potencial debut en Madrid.

El analista de XTB, Javier Cabrera, sostiene que "la tendencia hacia este sector es clara por el contexto geopolítico y la sensación de que el orden mundial ha cambiado desde unos años tranquilos a una época de mayores intervenciones militares o al menos tensiones más explícitas". "Indra cotiza a un PER (las veces que el precio de la acción recoge el beneficio por acción que genera la compañía, precio/beneficio) de unas 24 veces, mientras que empresas como Rheinmetall o Thales lo hacen a más de 90 y 48 veces. Aunque puede tener sentido que Indra cotice con mayor descuento por no ser un operador puro, parece que el sector está algo inflado por las altas expectativas y algunos inversores buscan oportunidades en él sin comprar a estos altos precios. Por ello, Indra se beneficia de este tipo de inversores y los altos múltiplos del sector", sentencia.