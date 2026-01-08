Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa

España ha perdido por primera vez en años el status de estado de la Unión Europea con mayor tasa de paro. Finlandia, el país norteño otrora referente en cuanto a políticas del bienestar, ha visto como desde la crisis del covid sus niveles de desempleo han ido aumentando, hasta el punto que ya supera los índices españoles. Así lo reflejan los datos publicados este jueves por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, que dan cuenta como la progresiva mejoría del mercado laboral español, en paralelo al deterioro finés, han abonado el 'sorpasso'. En el otro lado de la balanza, Malta se erige como el país con menor proporción de parados, un 3,1%.

Eurostat ha publicado los datos de desempleo de la UE a fecha de noviembre de 2025. A expensas de la próxima actualización y así ver cómo acaba el año cada uno de los estados, Finlandia ostenta actualmente una tasa de paro del 10,6%, frente al 10,4% de España. Históricamente, la pugna entre las dos 'campeonas' del paro en Europa había sido entre España y Grecia, los dos países mediterráneos fuertemente castigados por la crisis de 2008 y que durante años se iban turnando cada cierto tiempo esos deshonrosos primer y segundo puesto.

Tasa de paro en la UE Gráfico de barras que muestra la tasa de paro por países de la Unión Europea.

No obstante, en 2020 empezó a cambiar esa dinámica. Las economías española y griega, con una fuerte exposición al sector turístico -duramente restringido por las medidas anti covid-, vieron como sus niveles de paro repuntaban con fuerza. Sin embargo, ese pico fue el preludio de un descenso progresivo, continuado y constante que les ha permitido a ambas economías 'retroceder' más de década y media y ostentar a día de hoy sus menores niveles de desempleo en casi 20 años.

En el caso español, desde 2007 que no ostentaba una tasa de paro tan baja, por más que comparativamente con el resto de Europa sigue siendo muy alta. Como muestra, Alemania, que ha ido coqueteando con la recesión durante los últimos años, ostenta hoy un 3,8% de paro.

Evolución del paro en la UE Gráfico que muestra la evolución del paro en la Unión Europea.

España y Grecia llegaron a triplicar los porcentajes de paro de países norteños como Finlandia o Suecia, que hoy se encuentra en una situación muy similar a la de su vecino. Pero las tornas han cambiado. Esa mejoría de los países mediterráneos ha sido prácticamente proporcional a la degradación de los mercados laborales del norte de Escandinavia. No es una tendencia extendida a toda Escandinavia, pues Dinamarca, por ejemplo, mantiene relativamente bajas sus tasas de desempleo, a un nivel parejo en este caso a la media de la UE.

Finlandia, y en menor medida Suecia, se han visto especialmente perjudicadas por la escalada de precios de la energía provocada en 2022 por la invasión rusa de Ucrania. Justo cuando la mayoría de economías europeas comenzaban a estabilizarse tras el terremoto provocado por el covid, las tropas rusa entraron en Ucrania y ello provocó un nuevo seismo que ha perjudicado en mayor medida a las economías limítrofes. Alemania, por ejemplo, también está pasando un momento complicado a nivel macroeconómico, con un PIB que apenas crece, si bien su tasa de desempleo apenas ha subido.