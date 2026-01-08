Saxun integra a la asturiana Persitronik para consolidar su presencia en el norte de España

El fabricante de persianas Saxun (Giménez Ganga) arranca el año con una nueva operación corporativa. La compañía de Sax ha anunciado este jueves la integración de la asturiana Persitronik, que pasará a convertirse en la delegación del grupo en esta autonomía. Un paso "natural", según apuntan desde la firma, después de años de colaboración entre ambas compañías.

El objetivo es reforzar la presencia de la marca Saxun en el norte del país, lo que les permitirá operar con mayor autonomía y proximidad, manteniendo los estándares de calidad, servicio y eficiencia que caracterizan a la marca.

Por otro lado, la experiencia acumulada junto a Persitronik y el conocimiento del entorno garantizan seguir trabajando como hasta ahora, pero con más fuerza y capacidad de respuesta, según la empresa alicantina.

Este nuevo hito forma parte de la apuesta de Giménez Ganga por consolidar su red de centros de producción y distribución nacional, ya que contar con delegaciones distribuidas por todo el país, genera una mayor capacidad de producción propia y permite ofrecer un servicio ágil, eficiente y con sello propio.

Una de las líneas de producción de la compañía. / INFORMACIÓN

Con esta nueva adquisición, el grupo fortalece apuesta por crear una ambiciosa red de centros de producción por toda la geografía nacional y también internacional. En estos momentos, el grupo ya exporta sus productos a 70 países y cuenta con 23 distribuidores internacionales y una delegación propia en Italia.

Facturación

En el último ejercicio con cuentas depositadas en el Registro Mercantil, las de 2024, Giménez Ganga SLU contabilizó una cifra de negocio de 132,5 millones de euros, lo que supuso un ligero retroceso del 5 %, que los responsables de la firma atribuyen a "la incertidumbre política y económica, y las tensiones comerciales" que se produjeron en este ejercicio. Una situación que redujo el dinamismo mostrado por el mercado.

Los descensos, además, se dieron de forma generalizada en todas las zonas donde opera la empresa. Así, la facturación en el mercado nacional pasó de 96,8 a 93,3 millones de euros; las ventas en el resto de países de la Unión Europea también cayeron de 31,7 a 29,4 millones; y hasta las ventas a los mercados extracomunitarios experimentaron un descenso, desde los 11 a los 9,8 millones, de acuerdo con los citados balances.

De esta forma, también se resintió el resultado de la compañía, que cayó alrededor de un 17 %, hasta los 9,7 millones de euros.

Una de las naves de Saxun. / INFORMACIÓN

Los propios gestores de la firma anticipan en el documento su deseo de poner más el foco en los mercados externos, con el objetivo de elevar las exportaciones y mejorar la diversificación de su clientela. Una estrategia que, no obstante, no está reñida con la consolidación de su red en España -como refleja la reciente operación en Asturias-, sobre todo en aquellos mercados donde hasta ahora tenían menos implantación la firma.

En este sentido, cabe recordar que el cambio climático y la subida de temperaturas están provocando la necesidad de adecuar las costumbres que hasta ahora tenían en el norte del país, con la incorporación de más elementos para protegerse del sol, lo que supone una nueva oportunidad de negocio para la compañía.

Giménez Ganga empleó en 2024 a una media de 852 personas, unas 30 más que a lo largo del ejercicio precedente.