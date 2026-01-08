Estas son las pymes alicantinas con mayor crecimiento

Uno de los puntos débiles que todos los expertos coinciden en señalar en la economía alicantina es el escaso tamaño de sus empresas. El tejido productivo de la provincia está formado mayoritariamente por pymes y micropymes, lo que siempre supone una dificultad añadida a la hora de exportar o de introducir innovación en los productos. Sin embargo, parce que algo empieza a moverse y cada vez hay más compañías que logran ganar músculo y subir de escalón, en lo que supone una muy buena noticia.

Al menos así se desprende del aumento de firmas de la provincia que ha registrado en los últimos años la lista Cepyme500, una iniciativa de la patronal de la pequeña y mediana empresa que pretende identificar las empresas de tamaño medio con mayor crecimiento, proyección internacional o mejor innovación de cada ejercicio.

Si en el año 2022 ese listado solo incluyó 14 sociedades de la provincia, en su última edición ya son 27, casi el doble, lo que da cuenta de la pujanza de este tipo de negocios que, sin dejar de ser pymes, apuntan a subir de categoría o destacan por su rentabilidad.

Condiciones

Para formar parte de la lista, la empresa debe ser una SL o una SA, llevar más de cuatro años en activo, facturar entre 10 y 100 millones y presentar un crecimiento en los tres últimos ejercicios del 15 %. Un crecimiento que, además, debe ser sólido y recurrente, y, además, debe haberse conseguido manteniendo la rentabilidad.

La sede del grupo Alzis en Elche. / INFORMACIÓN

Entre las 27 firmas de la provincia seleccionadas por los autores de esta iniciativa, hay seis de carácter industrial, como Agroserc, dedicada a la importación, procesado y distribución de ciruelas pasas y frutos secos, que en 2023 facturó más de 40,6 millones, con un crecimiento anual del 29,6 %; Carmado, que produce productos cosméticos, con unas ventas de 11,3 millones y un incremento anual de casi el 21 %; o Laboratorios Q-Pharma, del presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, con una cifra de negocio de casi 11 millones y un crecimiento del 24,5 %.

También Mecanizados Alcoy, con 13,2 millones de facturación (+31,5 %); el fabricante de bolsos y artículos de marroquinería Sany Bags, más conocido por su marca Anekke, con 32,8 millones (+31,23 %); el productor de patatas fritas de sabores y proveedor de Mercadona Snacks El Valle, con 17,3 millones (un 36,4 % más).

Del sector del calzado se pueden encontrar sociedades como Bespoke Factory Group, especializada en la confección de calzado de lujo a medida para marcas privadas y boutiques, con 11,3 millones en ventas (+34,83 %); Crocs Spain, la comercializadora de esta popular marca, que suma 15,5 millones en ventas (+38,06 %); y Fun Verbenas, con 18,2 millones (+29,6 %).

Distribución

Con todo, el sector de la distribución comercial es el más representado, con una decena de mercantiles, como Congelados Frimar, con 21,3 millones de cifra de negocio en 2023 (+54,35 %); Distribuciones Pedro Vives, con 27, 6 millones (+46,19 %); Europ Food, con 39,9 millones (+61,8 %); Inmaculada Payá, con 12,9 millones (+71,2 %); Luga Sabores, con 18,3 millones (+38,9 %); o el Point, dedicada a la intermediación de muebles y artículos de hogar, con 13,7 millones (29,7 %); o Tradia Supermercados (Sol y Mar), con 19,1 millones (+34,07 %).

En el centro, el Hotel Bali de Benidorm. / David Revenga

En el negocio del transporte y la logística, tan en boga, Cepyme500 también incluye a Transnaba Orihuela, que logra unos ingresos de 16 millones (+22,9 %); y entre las compañías multisectoriales destaca la ilicitana Coves Selva (Alzis), una firma con 157 millones de facturación, un 83 % más.

La lista la completan Arenas Forna, Benisol, Construcciones y promociones inmobiliarias Melymax, Erumar, Flamingo-Albir, el Instituto Geriátrico Mediterráneo (del Grupo Casaverde); Promociones Financieras Turísticas o Topasol, además de Hobali, la empresa que gestiona el popular hotel Bali de Benidorm.