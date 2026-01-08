Los tres presidentes de las cámaras de la provincia aspiran a la reelección

Los presidentes de las tres cámaras de comercio de la provincia, Carlos Baño por Alicante, Lucía Pascual por Alcoy, y Mario Martínez por Orihuela, han mostrado su deseo de presentarse a la reelección. Fue este miércoles en una reunión celebrada con el nuevo jefe del Consell, Pérez Llorca, cita ésta en la que los mandatarios de las cámaras de Valencia y Castellón, José Vicente Morata y Lola Guillamón, también respondieron afirmativamente.

El presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, mantuvo este miércoles una reunión con los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras de la Comunidad Valenciana, que también preside Morata, y que está integrado por los máximos dirigentes de las cámaras de Alicante, Alcoy, Orihuela y Castellón.

En este primer encuentro institucional, al que también asistió la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, se trataron asuntos de interés general, como las necesidades históricas de la Comunidad Valenciana, el respaldo a los sectores productivos estratégicos, la situación de los aeropuertos, el acceso a la vivienda, la moratoria de la central nuclear de Cofrentes y la situación del comercio exterior ante la nueva geopolítica, así como otras cuestiones como las necesidades hídricas.

La reunión de los presidentes camerales con Pérez Llorca y Marián Cano. / INFORMACION

En el transcurso del encuentro, los mandatarios de las cinco cámaras de comercio autonómicas mostraron su predisposición a presentarse a la reelección, dentro del proceso en el que ya están inmersas todas las entidades camerales españolas, y que debe concluir el próximo mes de junio, cuando los plenos de estas corporaciones elijan a su presidente.

En el caso de Carlos Baño, y tal y como ha confirmado él mismo a este diario, aspira a afrontar su segundo mandato al frente de la Cámara de Alicante. Con el objetivo, según ha explicado, de culminar los proyectos en marcha. Entre ellos, la Escuela de Negocios, y también la nueva sede de la propia Cámara en el puerto, envuelta en la polémica debido a que se estaba construyendo sin licencia, lo que ha motivado que el Ayuntamiento haya ordenado demoler la planta levantada fuera de ordenación. Todo con la finalidad de que pueda obtener la licencia de obra mayor y, con ella, levantar el bloqueo de la sede.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Alcoy, Lucía Pascual, accedió al cargo en julio de 2024 en sustitución de Pablo de Gracia, que dejó la presidencia por motivos profesionales. Su intención es la de presentarse ahora a la reelección en el que sería su primer nombramiento dentro de un proceso electoral, y con la finalidad, entre otras cuestiones, de seguir trabajando para convertir en realidad el polígono Alcoy Sur, que viene siendo reclamado por el empresariado de la ciudad.

Tercer mandato

En el caso de Mario Martínez, este sería su tercer mandato al frente de la entidad cameral de Orihuela. En los dos anteriores se ha distinguido por su actividad reivindicativa, particularmente en materia de infraestructuras en el ámbito de la Vega Baja, como la zona de actividades logísticas, el proyecto para la CV-95, y la conexión de Orihuela y los municipios de alrededor con la costa. Destaca que aún hay cosas por perfilar en cuanto al proceso electoral, aunque estaría alineado con el resto de presidentes.

Como queda dicho, los tres mandatarios de las cámaras de la provincia han expresado su deseo de volver a encabezar sus respectivas corporaciones, aunque habrá que esperar a ver si surge la competencia de algún otro candidato.

En lo que respecta a José Vicente Morata, encadenará, si resulta finalmente elegido, su quinto mandato al frente de la Cámara de Valencia. Lola Guillamón, por su parte, aspira a alcanzar su cuarto mandato en Castellón.