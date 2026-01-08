Trump cita a Repsol y a otras grandes petroleras este viernes para abordar la situación en Venezuela

La Administración Trump ha convocado este viernes en la Casa Blanca a una docena de ejecutivos de empresas petroleras de todo el mundo, entre las que se encuentra la española Repsol, para abordar la posible reactivación de la producción venezolana tras la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro. Además de Repsol entre las petroleras que acudirán a la cita destacan las compañías estadounidenses Chevron --la única compañía extranjera que actualmente opera en Venezuela-- y Exxon Mobil, según avanza Bloomberg.

Con el 17% de las reservas mundiales de petróleo, casi cuatro veces más que las de Estados Unidos, Venezuela apenas produce el 1% de la oferta mundial. Tras la agresión militar contra Venezuela y la captura de su presidente, la Casa Blanca aspira a que las grandes empresas de crudo pongan en marcha la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país. Y así lo hizo saber el presidente estadounidense, Donald Trump, el sábado pasado: "Las grandes petroleras estadounidenses, las mayores del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la maltrecha infraestructura petrolera y empezar a hacer dinero para el país”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para las empresas que rápidamente mostraron, a través de analistas y expertos, sus reticencias a poner en marcha los planes del político estadounidense. Las multinacionales reclaman seguridad jurídica y garantías financieras, así como estabilidad política para volver a invertir en el país. Y eso es lo que a priori se pondrá sobre la mesa en la reunión de este viernes en Washington, en la que participarán los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum, según Bloomberg.

Repsol está presente en Venezuela desde 1993 y cuenta con una exposición patrimonial de 330 millones de euros, según las cuentas semestrales de la petrolera. Su actividad en el país se centra principalmente en la producción de gas natural, a través la explotación del yacimiento La Perla, descubierto por Repsol y ENI en 2009 y que operan conjuntamente (cada una tiene una participación del 50%) en el consorcio Cardón IV. El 85% de esta producción se destina al consumo interno en el país latinoamericano, lo que supone que Repsol y ENI suministran el 33% de todo el gas que consume Venezuela, según Repsol.

A esta actividad gasista se suman varias sociedades conjuntas con la petrolera nacional venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la extracción de crudo. Pero en este caso, la compañía estatal generó una millonaria deuda con Repsol durante el gobierno de Hugo Chávez que ascendió a 894 millones de euros (incluido intereses), según las citadas cuentas semestrales de la española. Repsol realizó una provisión de 536 millones de euros, de forma que el saldo del crédito asciende a unos 358 millones de euros.

La compañía venezolana ha terminado por abonar esa deuda en especie, con buques cargados de petróleo. Pero las entregas de crudo cesaron en marzo de 2025, después de que Trump revocara a Repsol (y otras empresas) los permisos concedidos por la Administración Biden un año antes para exportar crudo y otros productos derivados desde el país caribeño.