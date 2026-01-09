El gigante ilicitano del neumático Grupo Soledad consolida sus ventas por encima de los 400 millones

Grupo Soledad se consolida como uno de los mayores distribuidores de neumáticos de España y una de las firmas con mayor facturación de la provincia. El conglomerado ilicitano supo aprovechar la recuperación del sector para finalizar el ejercicio por segunda vez consecutiva por encima de los 400 millones de euros y atenuar el impacto del aumento de los costes salariales y financieros en su cuenta de resultados.

En concreto, de acuerdo con las cuentas consolidadas depositadas en el Registro Mercantil por Grupeva SL -la matriz del grupo-, Soledad cerró 2024 con una cifra de negocio de 409 millones de euros, un 1,6 % más que en el ejercicio anterior. Aunque no se trate de un incremento espectacular, la parte positiva es que se registró en el conjunto de áreas geográficas en las que opera y que permitió compensar en buena medida el aumento de los gastos derivados de la inflación.

Sobre la primera cuestión, el grupo logró ingresar 2,6 millones de euros más en el mercado nacional, que concentró el 86 % del negocio, con 351,7 millones de euros. También sumó casi dos millones más con sus ventas en los mercados comunitarios, que alcanzaron los 42,4 millones de euros; y cerca de un millón más con las exportaciones a terceros países, donde logró 14,8 millones de euros.

Al respecto, cabe recordar que, más allá de España, el Grupo Soledad también tiene presencia en Francia y Portugal, además de Marruecos, a través de diversas filiales.

Por el lado de los gastos, la empresa tuvo que afrontar un considerable incremento de los gastos de personal, que rondaron los 44 millones de euros para una plantilla media que ya ronda las 1.280 personas; de los de financiación, que aumentaron hasta los 4,2 millones; e incluso el Impuesto de Sociedades, que se llevó 2,9 millones. El resultado fue una caída de aproximadamente un 10 % en el beneficio que, aun así, alcanzó los 7,8 millones de euros.

Hitos

Entre los hitos del ejercicio destaca la puesta en marcha de una nueva red de talleres, Neumago, junto a la marca de neumáticos Laufen, de la coreana Hankook. Una red que se suma a las que ya tenía el grupo, como Confortauto, que cuenta con más de 670 talleres; Blacktire, con unos 800 establecimientos; o Fixcar, con 230. Unas cadenas con las que la compañía aspira a llegar a todos los segmentos del mercado.

El director general de Grupo Soledad, Joaquín Pérez Martínez, junto a su antecesor, Juan Ramón Pérez. / INFORMACIÓN

La apertura de Neumago va en consonancia con el aumento de las importaciones de neumáticos desde Asia, una tendencia que se está consolidando en los últimos años, pero que también tiene su cara negativa para el grupo, ya que este tipo de producto generalmente más económico supone una competencia directa para los neumáticos recauchutados que la firma produce a través de su filial Insa ECO.

Es más, en el informe de gestión que acompaña a los balances, los responsables de Grupo Soledad señalan que "el mercado del neumático recauchutado en España está en un momento crítico, donde su supervivencia y crecimiento dependen de una mayor concienciación, apoyo normativo y la capacidad de la industria para seguir innovando y demostrando el valor de un modelo que es, por naturaleza, altamente sostenible y eficiente".

División industrial

A pesar de que su negocio principal es la distribución y fabricación de neumáticos, Grupo Soledad también cuenta con filiales dedicadas a otras actividades industriales. Entre ellas destacan Caucho Industrial Verdú, que está especializada en la producción de juntas elastoméricas como las que se utilizan para amortiguar las vibraciones en los puentes, además de otros equipamientos, como las losetas de caucho que se utilizan en los parques infantiles.

También Tallants Navarro, dedicada a la fabricación de cuchillas para maquinaria industrial y a la construcción de plantas de reciclaje. En este terreno, el grupo ha seguido diversificando a lo largo de 2025, en el que adquirió la firma valenciana Aceros y Servicios -lo que supuso su primera inversión en el mercado de este metal- y, posteriormente, la zaragozana Macizo e Industriales, especializada en el macizado de neumáticos y la distribución, venta, montaje y reparación de ruedas industriales.

El de 2024 fue el último ejercicio antes de que Grupo Soledad completara el relevo generacional, que supuso el nombramiento como nuevo CEO de la compañía de Joaquín Pérez Martínez, en sustitución de Juan Ramón Pérez. Un traspaso de poder que se oficializó el pasado mes de septiembre.