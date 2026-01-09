El Ibex 35 conquista los 17.700 puntos pendiente del petróleo y Venezuela

El Ibex 35 busca terminar la semana conquistando cotas nunca antes vistas. Así se desprende de las cifras arrojadas por el selectivo en su apertura, que ha ganado un 0,31% para colocarse en los 17.710 enteros. El foco del día, al igual que el resto de la semana, estará puesto en las tensiones geopolíticas entre EEUU y Venezuela, en cuyo centro se sitúa el petróleo, uno de los activos más valiosos del país latinoamericano.

En cuanto a los precios del crudo, el precio del barril Brent, de referencia europea, subía casi un 0,90% alrededor de las 9.10 horas, hasta los 62,53 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzaba un 0,8%, hasta los 58,25 dólares.

Cumbre sobre el petróleo

Washington ha convocado hoy una cumbre con las grandes petroleras, entre las que se incluye la española Repsol, para deliberar acerca de la situación que está por venir. Al margen de esta circunstancia, EEUU divulgará hoy a su vez los datos de empleo y salarios a nivel nacional, que suelen servir como termómetros a nivel de mercados.

A nivel europeo, el día cuenta también con un elemento señalado. Los Veintisiete estados miembros de la Unión Europea volverán a discutir hoy el acuerdo que pretende suscribir el organismo con Mercosur. En caso de que se otorgue luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmará con el bloque americano el acuerdo, que se negoció hace ya más de un año.

Sin embargo, la ratificación del mismo sigue pendiente del consentimiento de algunos miembros, entre los que destacan Francia -cuyo presidente Emmanuel Macron ha vuelto a reiterar la negativa del país al acuerdo-, Irlanda, Hungría e Italia.

Cambio de mando en IAG

En el plano empresarial español, el consorcio aéreo IAG ha anunciado el relevo de su director financiero, Nicholas Cadbury, que abandonará el cargo el próximo mes de junio para ser sustituido por el actual director financiero de British Airways, José Antonio Barrionuevo.

Con estas bases, en los primeros compases de la sesión las mayores alzas se las anotaban BBVA (+1,49%), Repsol (+1,04%), impulsado por la situación en Venezuela, ArcelorMittal y Puig (+0,77% en ambos casos) y Ferrovial (+0,62%). Por contra, entre los descensos, destacaba Cellnex, que se dejaba un 2,4% en la apertura, seguido de Telefónica (-0,98%) e IAG, que cedía un 0,66% tras su cambio de mando.

Optimismo en los mercados

En cuanto a la situación en el resto de Europa, los parqués del Viejo Continente iniciaban la última sesión de la semana al alza: Londres avanzaba un 0,2% y París escalaba casi un 0,7%, mientras que Francfort subía, aunque no llegaba a la décima.

Desviando la atención hacia el otro lado del Atlántico, los mercados estadounidenses cerraron ayer con signo mixto. El Dow Jones sumó en la jornada del jueves un alza del 0,55%, mientras que el Nasdaq, selectivo tecnológico por excelencia, perdió prácticamente lo mismo, un 0,57%. El S&P500, que aglutina a las mayores empresas del país, cerró prácticamente plano al ceder un 0,01%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1648 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se relajaba hasta el 3,254%.