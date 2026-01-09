El ICO financia 330 viviendas para alquiler asequible en San Juan y San Vicente del Raspeig

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha concedido un préstamo de hasta 44,7 millones de euros a la sociedad Vivasval 2, S.L. para la construcción de seis promociones de vivienda protegida (VPNC), que suman 330 viviendas, además de 58 trasteros y 349 plazas de garaje, y cuentan con un presupuesto total de 60 millones. Las promociones, energéticamente eficientes, estarán destinadas al alquiler asequible en los municipios de San Juan y San Vicente del Raspeig, en la provincia de Alicante.

La construcción se llevará a cabo en terrenos de titularidad pública, adjudicados a la promotora por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo en derecho de superficie por un plazo de 55 años, ampliable hasta 75 años, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

El préstamo se enmarca en la Línea ICO Vivienda, dotada con 4.000 millones de euros, cuyo objetivo es impulsar la construcción de vivienda destinada a ampliar el parque de alquiler social y asequible, así como mejorar el parque público existente mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Recreación de una de las promociones programadas. / INFORMACION

El proyecto, explican desde el ICO, da respuesta a la creciente escasez de vivienda en alquiler asequible en la Comunidad Valenciana. Los precios de alquiler de estas nuevas viviendas se situarán entre un 24 % y un 26 % por debajo del precio de mercado de viviendas de características similares en los municipios donde se desarrollan las promociones.

La financiación de vivienda asequible constituye una prioridad estratégica para el ICO, que cuenta con una sólida trayectoria en la financiación de promociones de vivienda protegida en alquiler dentro de los distintos planes estatales de vivienda, reforzada en los últimos años con la gestión de la Línea ICO Vivienda con fondos NextGenerationEU.

Vivasval 2 forma parte del Grupo Visoren, una compañía con amplia experiencia en la promoción y gestión de vivienda protegida en régimen de alquiler. En la actualidad, Visoren ya explota 139 viviendas en la Comunidad Valenciana y gestiona un parque total de 1.354 viviendas protegidas a nivel nacional. El grupo ha definido un plan de crecimiento para alcanzar las 1.000 viviendas en explotación en la Comunidad Valenciana en los próximos tres años, consolidando su papel como operador de referencia en el ámbito del alquiler asequible.