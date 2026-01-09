José María Martínez-Tercero: Alicante le debe mucho

José María, ya llevaba un tiempo pensando escribir este artículo pero no me atrevía, y hasta tenía esa tentación de mostrárselo. Sé que -debida a nuestra enorme amistad y confianza- le hubiera agradado verlo, como muchos artículos de prensa que me engrandó y corrigió en tantos años de nuestras tertulias y andanzas.

José María se me ha ido. Nacido en Calasparra en 1937, llegó a su Alicante en 1939, nada más acabar la guerra civil. En su trayectoria personal y empresarial fue un embajador de Alicante y su provincia. Pero sobre todo era “un hombre bueno”, de una sinceridad que a veces dolía, por la franqueza que tenía, esa honestidad y -sobre todo- ese espíritu de servicio (vale, quien sirve) a esa sociedad alicantina que tanto amaba, a la que defendía en todos los foros de la provincia, comunidad y España.

Dicen que las distinciones y premios no se deben merecer, pero en su caso eran muy merecidos, cuando su cámara de Comercio de Alicante en 2018 le otorgó la medalla de Oro y Brillantes. Cuando le dieron la medalla de plata nacional al mérito turístico, su medalla de plata de la Cruz Roja, emblema de honor de Oro de las Hogueras de San Juan, insignia de oro de la Asociación de Hostelería de Alicante, y seguro que algunas más.

Jose María sí que fue “importante”, desde los años 50 a los 2000. Fue un empresario de referencia en Alicante y provincia en el sector cinematográfico, con más de 50 salas de cine en esta provincia, y el llamado antiguamente sureste español (Carlos III, Goya, iris Park, Teatro Principal…).

Desde su Hotel la Balseta de Alicante, matriz de sus negocios, ostentó varios restaurantes y salas de Fiesta (Dunas) e incluso gestionó el Balneario Alhambra de Alicante. Se adentró también en el mundo de la tauromaquia, llevando la plaza de toros de Orihuela y Cartagena.

José María Martínez-Tercero,. a la izquierda, junto a Ximo Puig y Juan Riera en la entrega de la medalla de Oro y Brillantes de la Cámara. / PILAR CORTES

También tuvo su empresa en el sector industrial y distribución, la alicantina Cafés Tercero.

Destacó su faceta en el servicio a la sociedad. Con otros prohombres creo el asociacionismo empresarial de esta provincia y de España, en la transición democrática que te toco vivir, donde fue partícipe antes y después.

Desde el año 1965 ya era Presidente de Hostelería, Presidente Nacional de cines (1982-2001), Fundador de la Confederación de Empresarios de esta Provincia (Coepa). Presidente del “Grupo de Promoción Turística Alicantina (1966-1995). Quién no se acuerda del eslogan: “HAGA COMO EL SOL, PASE EL INVIERNO EN ALICANTE”. Presidente y fundador de la Federación de Asociaciones de Empresarios de hostelería, espectáculos y turismo de Alicante (1977-1995). Creador y canciller de la “Gran Orden de la Palmera de Alicante”

José María estaba en todos los sitios sirviendo y aún le quedaba tiempo. Con Tomás Valcárcel Deza, los primeros viajes de las Bellea de Foc, no solo como representante de la fiesta sino de los alicantinos y de su provincia en su conjunto. Colaborador de sus comisiones incontables, comisionado de honor de varias, el monumento al Foguerer de Alicante 1980-1982, gracias a su Presidencia.

Cofrade desde los 12 años de edad y a veces presidiendo alguna que tenía problemas de continuidad. También fue Presidente de la comisión para la reconstrucción del Vía Crucis de nuestra querida “Santa Faz”.

“Sabes José María. Después de toda tu vida de éxitos y fracasos, lo más importante para ti -y me transmitías con orgullo-, era tu amor a tu familia. Tu Cris y tu Cristina, y José María. Tu gran familia alicantina Martínez Tercero y el honor de haber intentado hacer algo por Alicante.

D. Jose María Martínez-Tercero Moya, qué difícil me ha sido escribir este artículo. Tú y yo sabemos “que la muerte no es el final”, por lo tanto nos volveremos a encontrar y seguiremos defendiendo y amando a Alicante y a esta maravillosa provincia.

(Capilla ardiente en el tanatorio la Siempreviva a partir de las 13.00 horas. Funeral, el sábado a las 12.00 horas)