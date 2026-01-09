El parque automovilístico de Alicante sigue sin rejuvenecer: 125.000 coches de segunda mano vendidos en 2025

El mercado de los coches de segunda mano no para de crecer en la provincia de Alicante, con nada menos que 125.127 ventas en 2025, merced a un incremento de casi el 4 % con relación al ejercicio anterior. Y eso que podría verse como una buena noticia a nivel económico para el sector, también tiene su cara negativa. Y es que el 57 % de las operaciones tuvo como protagonistas a modelos de más de diez años de antigüedad, lo que propicia que la renovación del parque automovilístico continúe siendo una asignatura pendiente.

Las estadísticas de ventas de coches usados durante el año pasado correspondientes a la provincia de Alicante reflejan un notable incremento, del 3,9 %, con relación a 2024, lo que ha permitido alcanzar las 125.127 unidades. Del total, 108.650 corresponden a turismos al uso, lo que representa una subida del 3,7 %, y 16.527 a vehículos comerciales, con un crecimiento en este caso del 5,4 %. Todo en un contexto en el que, a nivel autonómico, las ventas se situaron en 262.388, lo que representa un incremento menor, concretamente del 1,7 %.

Venta de vehículos de ocasión en un concesionario alicantino. / HECTOR FUENTES

Con todo, en un análisis por antigüedad, los datos ponen de manifiesto cómo la renovación del parque sigue siendo una asignatura pendiente. En este sentido, si bien las ventas de modelos de entre tres y cinco años crecieron al doble de ritmo (+8,8 %) que los de más de diez (+4,6 %), las operaciones con estos vehículos de mayor antigüedad concentraron el 57,3 % del mercado. En concreto, el peso de los modelos más antiguos en el mercado de segunda mano explica que la edad media del vehículo usado vendido en el conjunto de España se sitúe en los 11 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares.

Es por ello que en el sector de la distribución, representado por las patronales Ganvam y Faconauto, defienden la necesidad de impulsar una estrategia eficaz de incentivo al achatarramiento que contribuya a retirar de la circulación los modelos más antiguos y contaminantes. En este sentido, consideran imprescindible que la activación de ayudas directas a la compra de electrificados se complete con el desarrollo del plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible.

Coches de ocasión expuestos en un concesionario de la provincia. / HECTOR FUENTES

Para estas entidades, dinamizar la demanda de vehículos de ocasión e incentivar que sea más rentable achatarrar el modelo antiguo y contaminante que revenderlo en el mercado de segunda mano supone un pilar estratégico e indispensable para impulsar la renovación del parque y, por ende, los objetivos de descarbonización.

Electrificados

En un análisis por fuentes de energía, los datos muestran un mercado de segunda mano en el que el diesel marca signo negativo (-0,8 %), aunque continúa siendo el combustible mayoritario, con un 49 % de la representación en 2025. Le sigue la gasolina, con el 36 % de las ventas (+2,3%).

Por su parte, los vehículos electrificados, aunque tienen todavía un peso testimonial, continúan al alza, poniendo de manifiesto cómo el mercado de ocasión consigue rebajar la barrera del precio de adquisición y acercar la movilidad cero emisiones a todas las rentas. En concreto, los eléctricos puros de ocasión -que representaron el 1,3 % del total en 2025- aumentaron sus ventas un 53,3 %. Los híbridos enchufables, que concentraron el 2 % del total, crecieron un 43,7 % a cierre de 2025.