El retraso en el concurso de acreedores de Analco amenaza la continuidad de cerca de 400 trabajadores

CC OO ha anunciado el inicio de movilizaciones ante el retraso en la presentación del concurso de acreedores del grupo Analco, dedicado a los componentes del calzado, circunstancia que, afirman desde el sindicato, abocaría al cierre de los centros de Catral y Elche y dejaría en la calle a cerca de 400 trabajadores.

Fue el pasado 10 de noviembre cuando Analco presentó un expediente de regulación de empleo por causas económicas y organizativas que, en principio, iba a afectar a un tercio de la plantilla. El resto, un centenar de empleados, estaba previsto que pudiesen continuar en el departamento productivo, que se iba a traspasar a otra empresa.

CC OO recuerda que la firma se comprometió a presentar el concurso de acreedores de forma inmediata para permitir el acceso de los despedidos a las prestaciones del fondo de garantía salarial, algo que, denuncian, sigue sin formalizarse, lo que ha traído consigo el bloqueo del cobro de indemnizaciones y salarios pendientes de más de 200 trabajadores.

El sindicato, de igual forma, afirma que la firma tampoco ha abonado los 15 días de preaviso que exige la legislación laboral, "obligando a las personas despedidas a afrontar las navidades prácticamente sin recursos económicos", lamenta la central.

Con todo, explican desde CC OO, lo que más preocupa en estos momentos es que, si sigue sin presentarse el concurso de acreedores, se abocaría al cierre a los centros de trabajo de Catral y Elche, lo que, remarcan, "dejaría en la calle a cerca de 400 familias".

Concentración

Es por todo ello por lo que la central ha convocado el próximo miércoles una concentración a las puertas de la empresa en Elche, con la finalidad de exigir la presentación del citado concurso, el cumplimiento íntegro de todos los acuerdos alcanzados, el cese inmediato de todas las presiones que, aseguran, se están ejerciendo sobre los empleados, y el abono de todos los salarios e indemnizaciones pendientes.

Este diario ha intentado contactar sin éxito con la empresa para obtener su versión.