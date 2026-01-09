Turismo de cruceros: 9 años liderando un modelo transversal, integrador y sostenible que crea valor en Alicante

Alicante y la Costa Blanca se han consolidado en los últimos años como uno de los destinos turísticos más dinámicos y reconocidos del Mediterráneo. Detrás de este posicionamiento existe una labor constante, silenciosa y estratégica que hoy empieza a ser reconocida dentro y fuera de España: la que desarrolla desde hace casi nueve años la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros.

Alicante Costa Blanca no solo recibe cruceros. Ha creado un modelo. Un modelo que mide, planifica, equilibra y genera beneficios reales para el territorio y para la ciudadanía. Un modelo que hoy comienza a ser referencia a nivel nacional e internacional.

Un evento internacional que consolida el liderazgo del destino

El próximo 11 de febrero se celebrará una nueva edición de su ya consolidado evento de carácter internacional: la VIII Edición de la Jornada Internacional Turismo y Cruceros, a la que se sumará la III Edición de la Gala de Premios y Reconocimientos de Turismo. Este año tendrá lugar en Alicante, en el Castillo de Santa Bárbara, un enclave emblemático que refuerza el valor simbólico del encuentro.

Fundada en 2017, la Asociación nació con un objetivo claro y ambicioso: visualizar Alicante y la Costa Blanca como un destino de referencia internacional para cruceristas, no solo por su capacidad operativa, sino por su singularidad, autenticidad y excelencia en la experiencia ofrecida. En un momento en el que el turismo de cruceros apenas comenzaba a despegar en la ciudad, la Asociación supo anticiparse al futuro.

Hoy, esa visión es una realidad. Alicante es puerto base, puerto de escala preferente y un destino cada vez más valorado por las grandes navieras internacionales. Pero, sobre todo, es un destino que ha sabido gestionar el éxito.

Colaboración institucional y tejido económico diverso

Nada de esto sería posible sin una colaboración institucional ejemplar, capitaneada por el Puerto de Alicante, y con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, el Patronato Municipal Alicante City & Beach, la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana, GVA Turisme y el Ayuntamiento de Alicante.

Actualmente, la Asociación representa a más de 130 asociados pertenecientes a más de 25 subsectores económicos y profesionales, entre ellos hoteles, comercio, restauración, transporte, ocio, turismo cultural, deportivo e industrial, logística, navieras, agencias de viaje, comunicación, sostenibilidad y consultoría, entre otros. Esta diversidad le otorga una riqueza única y la capacidad de actuar como interlocutor sólido y representativo del turismo en su conjunto, más allá del ámbito exclusivo de los cruceros.

El turismo de cruceros como motor estructural

El turismo de cruceros no puede entenderse como una actividad pasajera, sino como un factor estructural de desarrollo territorial, innovación, movilidad sostenible y creación de servicios adaptados a una nueva realidad turística. Es un turismo transversal, que implica a toda la sociedad y al conjunto del tejido económico.

La experiencia del crucerista comienza mucho antes de bajar del barco: en la información previa, la señalización, la movilidad, la accesibilidad y, sobre todo, en la hospitalidad. Por ello, uno de los servicios más valorados es el Punto de Información Turística especializada para cruceristas, gestionado por la Asociación en la propia terminal de cruceros del Puerto de Alicante, con personal multilingüe altamente cualificado.

Desde allí se orienta al visitante hacia una experiencia auténtica: patrimonio histórico y artístico, gastronomía, comercio local, fiestas, rutas culturales, turismo de interior, naturaleza, deporte y enoturismo. El objetivo es claro: convertir al crucerista en prescriptor del destino, en un auténtico embajador de la Costa Blanca.

Datos que avalan un modelo de éxito

En estos casi nueve años de trayectoria, la Asociación ha impulsado más de 300 acciones y proyectos, desde grandes jornadas sectoriales hasta iniciativas innovadoras como el proyecto Alicante Costa Blanca Cruise Friendly, actualmente en su quinta edición, que integra información digital, promoción municipal y creación de valor territorial.

Los datos avalan este modelo. El impacto económico y social del turismo de cruceros en Alicante y la Costa Blanca alcanzó los 66 millones de euros en 2024, y en 2025 superará los 71 millones, con 104 cruceros y más de 250.000 cruceristas.

El pasado 16 de diciembre, la Asociación dio un paso más al ampliar su ámbito de representatividad a toda la Comunitat Valenciana, consolidándose como la entidad pionera en España por su modelo transversal, integrador y sostenible.