¿Buscas casa en Alicante? Este es el mínimo que pagarás en impuestos en 2026

Quien esté pensando en comprar una vivienda, lo primero que tiene que tener en cuenta es que necesitará alrededor de un 10 % adicional del precio que marque el comprador para pagar los impuestos correspondientes. Básicamente, el denominado Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que sustituye al IVA en las transacciones de inmuebles usados, y el de Actos Jurídicos Documentados.

Sin embargo, esta cantidad puede ser superior si el precio de venta declarado se sitúa por debajo del valor de referencia que cada año establece el Catastro y que marca el mínimo sobre el que se calculan estos tributos, con independencia del precio que se haga constar en la escritura. Una medida con la que se pretende evitar el fraude de declarar una cantidad por debajo de la real para ahorrar en la factura al fisco.

Tradicionalmente, para calcular este mínimo se aplicaba un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral, hasta que los tribunales declararon ilegal este sistema, al considerarlo muy alejado de la realidad. Fue durante la crisis que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando la caída de los precios provocó que muchos contribuyentes tuvieran que pagar cantidades muy superiores al desembolso real que habían realizado.

Por eso, finalmente, el Gobierno estableció que cada año el Catastro elaboraría un índice teniendo en cuenta las operaciones que se hubieran realizado el año anterior en la misma zona, a la que se aplicarían coeficientes correctores en función del estado de la vivienda, de si tiene ascensor o no y otras cuestiones.

Bajadas y subidas

Pero esto significa que, de igual forma que este valor de referencia se reduce para ajustarse a las bajadas en épocas de crisis, ahora el aumento de precios también se traduce en unos mínimos más elevados, como puede comprobarse los mapas que ha publicado el organismo público para 2026, que entraron en vigor el pasado uno de enero.

Según esta herramienta, por segundo año consecutivo el valor de referencia más elevado es el que se aplica a los apartamentos de primera línea de la playa de San Juan, donde se establece un importe mínimo de 4.200 euros metro cuadrado para el cálculo del ITP o también el Impuesto de Sucesiones o Donaciones. Es decir, que quien compre un apartamento de 100 metros en esta franja, deberá aplicar el porcentaje que le corresponda -el general del ITP es del 10 %- sobre un mínimo de 420.000 euros -es decir, ingresará a la Generalitat 42.000 euros-, aunque haya pagado 300.000, por poner un ejemplo. Es un 13 % más de lo que establecían los mapas del año pasado. En cambio, si el piso cuesta 500.000 euros, será esta cantidad la que servirá para aplicar el gravamen, siempre la mayor de las dos.

Las nuevas construcciones en la zona del Ensanche de Benidorm también están entre las de mayor valor para el Catastro. / INFORMACIÓN

Lo cierto es que, en estos momentos, con el mercado en ebullición, la mayoría de las compraventas se escrituran en valores superiores a este mínimo, por lo que apenas se aplica el índice del catastro, según apunta el vicedecano del Colegio Notarial de València, el alicantino Gaspar Peral.

El problema llegará cuando los precios empiecen de nuevo a bajar o, por ejemplo, con operaciones en los que, por ejemplo, un hermano vende su mitad a otro a un precio por debajo del mercado.

Diferencias

En cualquier caso, este indicador también sirve para apreciar las enormes diferencias de precios que existen dentro de la provincia y de los propios municipios. Así, en el caso de la ciudad de Alicante, además de esa primera manzana de la playa de San Juan, los valores más elevados -fruto de las compraventas que se escrituraron el año pasado- son la zona de la Explanada, con una media de 3.990 euros y la de Cala Cantalar, con 3.810 euros por metro, un 12,3 % más que el año anterior.

En aquellas zonas donde la construcción predominante es unifamiliar, el índice se establece por el conjunto de la casa. Así, en la zona de Vistahermosa el precio mínimo por el que se pagará el ITP este año es de 794.300 euros.

En contraste, en Juan XXIII el valor de referencia es de 540 euros por metro, eso sí, un 25,5 % más de lo que alcanzaba en 2025.

Más allá de Alicante, la zona donde más elevado es este índice es en el denominado Ensanche de Benidorm, donde quien compre apartamento en las nuevas torres que se construyen calculará sus impuestos por un mínimo de 3.890 por metro, más que en la primera línea de la playa de Poniente o la de Levante, donde son 3.360. En este caso, la subida con respecto al año anterior es del 15 %.

Chalets

Si lo que se mira es el valor de los chalets, los más caros para el Catastro son los construidos mirando al mar en la zona de Puerto Blanco, en Calp, donde la media que calcula para las 32 viviendas que existen en esta sección es de 2.773.100 euros. En la zona de Cala Moraig, en Xàbia, también superan los dos millones de euros, mientras que el Cala Fustera, en Benissa, son bastante más 'asequibles', con 1,3 millones.

Urbanizaciones turísticas en Orihuela Costa. / TONY SEVILLA

En la zona sur de la provincia, la franja más cara son las construcciones en primera línea de las calas de Santa Pola del Este, con 3.600 euros por metro. No le andan muy atrás Punta Prima, en Torrevieja, con 3.020 euros; o la cala de la Glea, en Orihuela, con 3.050 euros. En este municipio también sobresalen los chalets de Cabo Roig, con 1,4 millones.

En Elche estos valores van desde los 290 euros fijados para el barrio de Los Palmerales que, eso sí, aumenta un 32 % con respecto a 2025; hasta los 3.210 de la primera línea de Arenales del Sol. Aunque en este caso, lo que más llama la atención es el salto que da el indicador en la zona de Atzavares, donde el mínimo, en este caso, por vivienda pasa de 330.400 euros a 517.700.

En el lado opuesto, los valores mínimos más reducidos, como era de esperar, se dan en zonas del interior y, en especial, en pequeñas pedanías fuera del núcleo urbano principal. Así, el valor más bajo que se registra es el de El Culebrón, en El Pinós, donde el Catastro calcula un valor de sólo 120 euros por metro. Una cifra que incluso desciende 10 euros sobre el ejercicio anterior.