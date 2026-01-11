Los sombreros de una pequeña población de Alicante que triunfan en Capri y en Hollywood

No es París, Milán o Nueva York, pero Gata de Gorgos también ha encontrado su sitio en el mundo de la moda. Esta pequeña población de la provincia de Alicante, conocida tradicionalmente por sus «manos encantadas» y su maestría trenzando fibras naturales, es el epicentro de una revolución artesanal que ha llevado sus piezas desde un humilde taller familiar hasta las cabezas más famosas de Hollywood y las boutiques más exclusivas de la isla de Capri. La responsable de este fenómeno es Sandra Mira, una arquitecta que decidió cambiar los planos por la paja de trigo para dar vida a Zahati, una marca que demuestra que la tradición no solo es eterna, sino que puede ser rabiosamente moderna.

La historia de cómo unos sombreros de Alicante terminaron siendo el objeto de deseo en la costa italiana parece sacada de un guion de cine, literalmente. Todo comenzó cuando la dueña de una tienda en Capri, quedó prendada de los diseños de Zahati a través de las redes sociales. Sandra Mira relata que la propietaria le escribió en el verano de 2022 para solicitarle el catálogo, impresionada especialmente por las pamelas de grandes dimensiones. Lo que nadie esperaba era que la actriz Blake Lively (Gossip Girl) entraría en esa tienda y se enamoraría de una pamela de Zahati de un metro de diámetro para lucirla en su película Otro pequeño favor. Según cuenta Mira, la actriz se empeñó en llevar esa pieza específica, a pesar de que el equipo de vestuario no estaba muy convencido. Este hito no es casualidad, en Capri, donde el volumen y la sofisticación son ley, los sombreros de la firma alicantina se venden con gran éxito porque ofrecen una originalidad que las marcas comerciales no pueden replicar.

Zahati: cien años de sombrerería artesanal que siguen marcando estilo desde Gata de Gorgos / Rafa Arjones

Para entender el éxito de Zahati, hay que retroceder más de un siglo en la historia familiar de esta emprendedora. Aunque la empresa como tal se fundó alrededor de 1880 por el tatarabuelo de Sandra Mira para vender capazos y sombreros de palma, fue su bisabuelo en 1920 quien introdujo la paja de trigo. Este material, que hoy define el 90% de los productos de la marca, supuso un cambio fundamental: mientras la palma se teje como un producto entero, la paja de trigo se trenza en tiras que luego se cosen para dar forma a la pieza. Mira creció rodeada de este legado, escuchando a su abuelo decir que él «había nacido en lo alto de la copa de un sombrero», una frase que hoy define la identidad de la marca.

Cambio de rumbo

A pesar de esta herencia, el camino de esta pequeña empresaria no fue directo al taller. Estudió arquitectura y ejerció durante cinco años, pero sentía que algo no encajaba en su vida profesional. «No me acababa», confiesa con sinceridad sobre su etapa anterior. En 2015, sus tías recuperaron el taller familiar para coser para otros diseñadores de renombre, y fue en 2019 cuando les propuso crear su propia marca. Aunque su tía inicialmente dudó diciéndole que «eso nunca funcionaría», Sandra Mira confió en el potencial de lo que tenían en casa y así nació Zahati, uniendo tradición artesanal, modernidad y sostenibilidad.

Las trabajadoras de Zahati cosen todos los modelos de la marca en el taller de Gata de Gorgos. / Rafa Arjones

Entrar en el taller de Zahati es hacer un viaje en el tiempo, ya que allí se conservan máquinas de coser paja de trigo originales de 1920. Estas máquinas son piezas únicas adquiridas originalmente en Italia que ya no se fabrican, por lo que el taller debe mantenerse comprando piezas sueltas para montarlas.

El proceso es de una complejidad técnica asombrosa; primero se adquiere la paja de trigo en Italia en forma de madejas de 50 metros que ya vienen trenzadas y teñidas. Con esa madeja, las artesanas van cosiendo y dando forma al producto, una tarea que requiere tal precisión que, si la forma no sale correcta, deben deshacer todo el trabajo y volver a empezar. Finalmente, utilizan una máquina de planchar sombreros de más de un siglo de antigüedad para dar el acabado definitivo a la pieza.

El catálogo de Zahati es un reflejo de esta versatilidad y respeto por el material. En cuanto a los sombreros, la marca ofrece modelos variados con nombre como Cuchi, Andalusian, Chinito, Marinero, Flama o Lollipop, entre otros, y también incluye bolsos que, de hecho, ahora son el artículo más vendido.

La marca también ha incursionado en otros accesorios e incluso cuenta con una edición para el hogar que incluye jarrones, cestas, lámparas, esculturas y tapices. Esta expansión es vital para la supervivencia del negocio, ya que la propietaria explica que de la paja de trigo solo se puede vivir unos meses al año, mientras que la piel que también utiliza en otros de sus modelos permite mantener la actividad constante. A pesar de ser una marca pequeña de siete personas, su alcance es global, exportando a países como Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, entre muchos otros. Incluso gigantes como El Corte Inglés contactaron con ellos en 2021 atraídos por la originalidad de sus diseños.

Retos

Sin embargo, el éxito internacional convive con retos estructurales profundos. Mira destaca que la artesanía real tiene un «techo» de producción, limitado por la falta de relevo generacional. «La gente ya no quiere los oficios manuales», lamenta, señalando que mientras recibe multitud de currículums para diseño o redes sociales, es casi imposible encontrar a alguien joven que quiera aprender a coser en el taller, donde la empleada más joven tiene 55 años. A esto se suma el encarecimiento de la materia prima, que tras el covid llegó a subir cinco veces su precio, obligando a la marca a posicionarse en un segmento de precios más elevado, con piezas que pueden alcanzar los 265 euros.

Carla y Sandra Mira, con otros modelos de la firma. / Rafa Arjones

A pesar de las dificultades y de que modelos suyos han sido plagiados en plataformas de venta masiva asiáticas, Sandra Mira se mantiene firme en su filosofía de fabricar íntegramente en España. Defiende que el valor de Zahati reside en que ellas controlan todo el proceso, a diferencia de otras empresas que importan sombreros terminados para simplemente decorarlos.

Para Sandra, es fundamental no perder el «alma» artesanal de la marca al intentar hacerla demasiado comercial. La diseñadora reflexiona sobre la rentabilidad del sector afirmando que «de la artesanía no te haces rico, vives, pero rico no te haces», pero el orgullo de continuar el legado de sus antepasados y ver sus piezas en lugares como Capri compensa el esfuerzo.

Zahati es, en definitiva, una historia de resistencia y visión artística desde Gata de Gorgos. Es la prueba de que el diseño inspirado en la arquitectura y la naturaleza, respetando las técnicas que el abuelo de Sandra le enseñaba en las tardes de verano, tiene un lugar privilegiado en el mercado del lujo contemporáneo. Desde el taller original de 1920 hasta la gran pantalla, cada pieza de Zahati lleva consigo el esfuerzo de un trenzado manual que busca ser eterno. Como bien resume la trayectoria de la marca, no se trata solo de fabricar accesorios, sino de seguir tejiendo una historia familiar que nació, hace más de un siglo, en lo alto de la copa de un sombrero.

5.000 piezas al año

Para visualizar mejor la labor que realizan, el proceso de producción es una coreografía de manos expertas y maquinaria histórica. Sandra Mira trabaja codo con codo con su hermana Carla y sus tías, quienes junto a otras tres costureras logran una producción anual de unas 5.000 piezas. Una cifra que Mira reconoce que será difícil de mantener, cuando sus empleadas empiecen a jubilarse. «No sé qué haremos», reconoce. Cada una de estas piezas es revisada minuciosamente, descartando aquellas que presentan irregularidades en la paja, para asegurar que el cliente reciba un objeto único y bien hecho. Es esta dedicación al detalle lo que permite que una pequeña marca alicantina compita cara a cara con las grandes firmas en los escaparates más glamurosos del mundo.