Grupo Cox y la UA se alían para conseguir que el agua desalada sea "la más barata de producir"

La Universidad de Alicante y el Grupo Cox se alían para abordar dos de los mayores desafíos que presenta el agua desalada en estos momentos: el coste y qué hacer con los residuos que genera. El presidente de la compañía, Enrique Riquelme, y la rectora de la UA, Amparo Navarro, han firmado este lunes el acuerdo para poner en marcha la nueva Cátedra de Agua y Energía, que se encargará de investigar sobre esta cuestión y también sobre el papel que las energías renovables deben tener en este proceso y, en general, en la estrategia para detener el cambio climático.

Se trata de la primera de las iniciativas que Cox quiere desarrollar en la provincia para reforzar su vinculación con Alicante y que también incluirá la apertura en la ciudad de la delegación del grupo para toda la zona.

Durante su intervención en el acto institucional, Riquelme ha recordado que la escasez de agua y el cambio climático suponen en estos momentos el mayor desafío para la supervivencia del propio planeta, con más de "2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y más de 4.000 millones que viven en zonas con escasez severa".

Juan Llopis, Enrique Riquelme, Amparo Navarro y Andrés Molina, en el acto celebrado en la UA. / PILAR CORTÉS

Un problema para el que, según ha apuntado, si se quiere "una solución definitiva, hay que mirar al mar". Así, ha reivindicado que "la desalación ya cuenta con una tecnología madura, que permite garantizar los recursos necesarios" y que, además, su combinación con el uso de energías renovables permite que sea "eficiente y medioambientalmente responsable". El ejecutivo ha puesto el ejemplo del proyecto Taweelah, la mayor planta de desalación de ósmosis inversa del mundo, que la firma opera en Abu Dabi y que obtiene gran parte de la energía que consume de una planta solar anexa.

Precio asequible

Al respecto, Riquelme ha señalado que la tecnología de la firma ya permite obtener agua de primera calidad por menos de 50 céntimos por metro cúbico, sin contar con las subvenciones que suele tener el suministro en la mayoría de países, lo que hace que este tipo de suministro ya sea plenamente "competitivo" también para su uso en la agricultura. Algo que el grupo ya hace con los caudales que salen de su planta de Agadir, en Marruecos.

Aún así, ha señalado que el objetivo de Cox es conseguir que "el agua desalada sea el agua más barata que se pueda producir y con la mayor calidad", algo que esperan conseguir de la mano de esta cátedra con la Universidad de Alicante y el resto de colaboraciones que mantienen con diversas instituciones académicas.

A este respecto, en declaraciones a los medios, el empresario ha explicado que las plantas más modernas ya permiten adaptar el agua que producen a las necesidades de cada uso y que, por ejemplo, incluso se pueden ajustar sus características a las necesidades de cada terreno en el caso de que su destino sea la agricultura.

Al respecto, el director del Instituto del Agua de la UA, Andrés Molina, ha explicado que, además de tres eventos anuales sobre comunidades energéticas, desalación y sobre la gestión integral del agua en ciclos urbanos -otra área de negocio en la que Cox quiere expandirse-, la colaboración también quiere potenciar la transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa, por lo que se desarrollarán tres estudios específicos.

Riquelme y Navarro firman el acuerdo de creación de la cátedra. / PILAR CORTÉS

El primero tratará de buscar posibles usos para los minerales que quedan en la salmuera resultante del proceso de desalación, de la que se pueden extraer diversos materiales y evitar que sean devueltos al mar.

El segundo analizará el problema del boro, un mineral que suele contener el agua desalada y que puede afectar a algunos cultivos, lo que va en la línea de mejorar la calidad de los caudales destinados a uso agrario.

Depuración

Por último, también se estudiarán tratamientos cuaternarios para la depuración de aguas. Estos tratamientos consisten en conseguir eliminar de las aguas residuales microcontaminantes, como fármacos, pesticidas o microplásticos, para devolver el agua a su estado de máxima pureza. Un proceso para el que se suelen utilizar membranas de ósmosis como las de la desalación y que la Unión Europea quiere hacer obligatorios.

Por su parte, la rectora de la UA, Amparo Navarro, que ha estado acompañada del vicerrector responsable de cátedras, Juan Llopis, ha reivindicado la conexión "con el territorio" que siempre ha tenido la universidad, por lo que el agua siempre ha sido una de las cuestiones en las que más han trabajado sus investigadores.

También ha defendido la colaboración público-privada, a través de acuerdos como el que ha posibilitado esta nueva Cátedra Institucional Cox-UA sobre Agua y Energía.