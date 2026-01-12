De hidroeléctrica vasca a energética global: Iberdrola cumple 125 años como la primera eléctrica europea y la segunda del mundo

Iberdrola cumple 125 años. La compañía, fundada como Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao el 19 de julio de 1901, se ha convertido en este tiempo en la primera eléctrica europea y la segunda del mundo, solo por detrás de la estadounidense NextEra, con un valor en Bolsa de 126.000 millones de euros, casi el doble que hace cuatro años (70.000 millones en 2022).

La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán tiene su origen en la hidroeléctrica vasca, pero ha sido el resultado de un largo proceso de integración de empresas, que tuvieron su primer hito en 1992 con la fusión de Hidroeléctrica Española (participada por Hidroeléctrica Ibérica) e Iberduero.

Sin embargo, su crecimiento se aceleró a partir de 2001 con su internacionalización. En este caso destaca la integración de la escocesa ScottishPower, que fue adquirida en 2007 por 17.200 millones de euros, y la convirtió en la tercera eléctrica europea, y la americana Energy East (ahora Avangrid), un año más tarde por 4.500 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros de entonces), más la deuda de unos 3.000 millones, lo que la llevó a gestionar redes y activos de distribución en Estados Unidos.

En 1997, Iberdrola entró en Brasil a través de Neoenergia iniciando, así, su expansión en el sector eléctrico brasileño hasta la fusión con la compañía Elektro en 2017 y su posterior salida a bolsa en 2019. El año pasado, de hecho, la española incrementó su control sobre esta filial, al comprar la participación del 30.29% que poseía el fondo de pensiones Previ, lo que elevó su participación total al 84%, y con una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con el 100% de la compañía.

En los próximos años la hoja de ruta de la compañía pasa por mantener esa presencia internacional y reforzarla todavía más con un objetivo: ser una empresa más regulada, al centrar sus inversiones en el negocio de las redes eléctricas (tanto de distribución como también de transporte) para tener una mayor estabilidad y predictibilidad en su crecimiento.

En concreto, la compañía prevé invertir 58.000 millones de euros hasta 2028, de los cuales el 65% se destinará a las redes eléctricas. Y con el foco puesto en dos de sus principales mercados: Reino Unido (20.000 millones) y Estados Unidos (16.000 millones). En el primero, de hecho, anunció a finales del año pasado un histórico plan inversor de 14.000 millones de libras (unos 16.000 millones de euros) hasta 2031 en redes eléctricas, la mayor inversión realizada en toda su historia, según la compañía.

Celebraciones por toda la geografía

La multinacional española, que anunció su aniversario durante la retransmisión de las campanadas por televisión, desplegará un amplio catálogo de acciones para conmemorar la efeméride por toda la geografía española. Habrá exposiciones, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares, como la Capilla Real del Palacio Real (Madrid), la Torre del Miguelete (Valencia) o el anfiteatro de Mérida (Extremadura).

La compañía organizará dos grandes festivales de música, uno en Madrid, en junio y que contará con las actuaciones de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena, y otro en Valencia, en noviembre, cuyo cartel se anunciará próximamente. Las ventas de las entradas se destinarán a proyectos sociales, según la empresa.

Además, realizará un "gran acto institucional", abierto al público, en junio, en la Torre Iberdrola de Bilbao, en donde se presentará, además, un libro del 125 aniversario y en el que participará la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bilbao.