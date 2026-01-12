Pikolinos incorpora a Francisco Sánchez como director general para reforzar la internacionalización

Tras varios años de liderazgo directo por parte de la familia Perán Bazán, con Juan Manuel Perán como presidente ejecutivo, Rosana Perán como vicepresidenta y Carolina Perán como brand manager, el grupo ilicitano Pikolinos inicia una nueva etapa de profesionalización con la incorporación de Francisco Sánchez como director general.

Durante estos últimos años, el liderazgo familiar ha sido clave en la reorganización e impulso del negocio vinculado al calzado, permitiendo alcanzar tres años consecutivos de récord histórico de facturación -155 millones de euros en el último ejercicio-, así como sentar unas bases sólidas para el crecimiento futuro de la compañía.

Francisco Sánchez, nuevo director general de Pikolinos. / INFORMACION

Con el arranque de 2026, Grupo Pikolinos retoma la profesionalización de la dirección general. Así, Francisco Sánchez se incorpora a la empresa ilicitana con el objetivo de impulsar el nuevo plan estratégico 2026-2029, y consolidar la expansión internacional reforzando su posicionamiento en los principales mercados y afrontando con solidez los retos de la eficiencia global del grupo en esta próxima etapa.

Con este nombramiento, la compañía confía en Francisco Sánchez para liderar la siguiente fase de desarrollo, quien cuenta con una sólida trayectoria en proyectos de transformación empresarial, aportando una visión estratégica orientada al crecimiento sostenible y a la eficiencia organizativa.

Francisco Sánchez, ingeniero de formación, está especializado en innovación estratégica, operaciones, marketing y finanzas en algunas de las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo. Sánchez cuenta con más de 30 años de trayectoria en la dirección de empresas industriales, liderando procesos de transformación, crecimiento y cambio generacional.

Centro de producción de Pikolinos en Elche. / Matias Segarra

Su carrera está profundamente ligada al sector de la marroquinería, donde dirigió proyectos en empresas referentes en artesanía e innovación, hoy proveedores de casas internacionales como Loewe o LVMH. Más recientemente, ha impulsado la profesionalización y expansión de una empresa familiar italiana, consolidando su posicionamiento y estructura para el futuro.

Liderazgo

Con esta apuesta, explican desde la compañía, Grupo Pikolinos reafirma su compromiso con un modelo de liderazgo moderno, estratégico, sensible, transversal y humano. En línea con las nuevas demandas del sector, Francisco Sánchez representa el perfil de CEO que combina visión de marca, sensibilidad por el producto y agilidad en la gestión, con una mirada capaz de conectar negocio, tecnología y propósito.

“Vivimos un momento donde la dirección empresarial exige mucho más que resultados: se trata de construir organizaciones con sentido, centradas en las personas y en la sostenibilidad del negocio y del entorno”, destaca Sánchez.

El directivo será responsable de las marcas Pikolinos y Martinelli, así como del resto de empresas del grupo vinculadas a la fabricación y venta del calzado. De esta manera, Francisco Sánchez será el nexo entre la familia Perán, propietaria de la compañía con Juan Manuel Perán como presidente a la cabeza, y el equipo directivo que, desde 2022, gestiona el día a día de la corporación.